علیرضا شریفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در دومین روز از دهه فجر با حضور استاندار سمنان مشعل گاز در دو روستای عباس‌آباد و چشمه سفید میامی روشن شد، ابراز داشت: برای گازرسانی به این روستاها بیش از ۲۱ کیلومتر شبکه داخلی و دو باب ایستگاه قلیل فشار گاز با صرف اعتباری بالغ‌بر ۲۸ میلیارد ریال اجراشده است.

وی ضمن بیان اینکه با افتتاح این طرحها ۲۵۰ خانوار ساکن این دو روستا و واحدهای تولیدی و صنعتی منطقه از نعمت گاز بهره‌مند شدند، اضافه کرد: در حالی که هم‌اکنون به طور میانگین ۷۶ درصد جمعیت روستایی کشور از نعمت گاز برخوردار است ضریب نفوذ گاز در روستاهای شهرستان میامی به ۹۸ درصد رسید.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان با تأکید بر اینکه همه شهرهای استان از نعمت گاز برخوردار هستند، ابراز داشت: چشم‌انداز شرکت گاز استان در افق برنامه ۱۳۹۹ افزایش سهم گاز طبیعی در سبد انرژی استان به ۷۰ درصد است.

شریفی نژاد به پراکندگی گسترده جمعیت استان سمنان و سکونت هفت نفری در هر کیلومتر مربع اشاره کرد و افزود: این شاخص به‌تنهایی گویای هزینه بالا و سختی‌های فراوان ایجاد و توسعه زیرساخت در سطح این استان است.

وی بابیان اینکه گازرسانی به روستاها باهدف گسترش رفاه، عدالت، رونق تولید و اشتغال از راهبردهای شرکت گاز برای دستیابی به این چشم‌انداز است، اضافه کرد: با این اقدام علاوه بر پوشش مصرف خانگی روستائیان منطقه، زمینه توسعه صنعت و رونق تولید شهرستان میامی بیش از پیش فراهم می‌شود.