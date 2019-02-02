ریشه اصلی به هم ریختگی اجتماعی جهان را باید در فرهنگ جستجو کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سلسله نشستهای عصر انقلاب به کوشش دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب نمایندگی مشهد در حال برگزاری است. سید سعید رضا عاملی در چهارمین نشست به تشریح جایگاه فرهنگ و نگاه رهبر معظم انقلاب به این مقوله پرداخت و گفت: چندین سال است که رهبر معظم انقلاب در مورد جایگاه فرهنگ، نگاهی گفتمان محوری دارند.

وی در ادامه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در موضوع فرهنگ گفت: ایشان فرهنگ را شکل دهنده ذهن و رفتار عمومی جامعه عنوان می‌کنند و بیان می‌کنند که اندیشیدن و تصمیم گیری جامعه بر اساس فرهنگی است که بر ذهن آن‌ها حاکم است.

عاملی با بیان اینکه عصر حاضر را به دلیل توسعه دسترسی‌های فرهنگی و اجتماعی، عصر فرهنگ مرکزی نامیده‌اند، ادامه داد: در واقع متغیر اصلی همه تحولات سیاسی، اقتصادی و حقوقی امنیتی، فرهنگ است. فرهنگ نیز مانند حرکت آرام عقربه ساعت است و برای رسیدن به کمال نیاز به زمان دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به چرایی اهمیت موضوع و گفتمان امید در سطح فردی، اجتماعی و ملی اظهار داشت: امید، بازشدگی و گشایشی است که به جهانِ ارزشی انسان وسعت می‌بخشد و در واقع امید یک نیروی توانبخشی است که همه نداشتن ها و نتوانستن ها را به داشتن و توانستن تبدیل می کند.

وی ناامیدی جهان کنونی را، خستگی ناشی از دوگانگی‌های جهان مدرن دانست و عنوان کرد: ریشه اصلی به هم ریختگی اجتماعی در جهان که منجر به رشد ناامیدی شده است در حوزه فرهنگ قابل جستجو است و دلیلی جز دوری از توحید خداوند متعال ندارد.

سعیدرضا عاملی در ادامه گفت: مواجهه صنعتی با فرهنگ امکان‌پذیر نیست زیرا جامعه باید درون‌مایه فرهنگ را بپذیرند و با آن تطبیق پیدا کنند.

وی با اشاره به سلطه جهان غرب بر رسانه‌ که صنعتی برای فرهنگ سازی است، ابراز داشت: دشمن در سیطره بزرگی در حال فعالیت است و اگر ما دغدغه رسیدن به جامعه مهدویت داریم باید برای مدیریت تمدن نوین جهانی برنامه داشته باشیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به پیشرفت‌های جامعه ایران، در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: دشمن با برنامه ریزی دقیق قصد دارد، به جامعه القا کند که انقلاب اسلامی ایران توانایی دست‌یابی به اهداف خود را ندارد. این در حالی است که جامعه اسلامی ایران با رویشی شگفت‌انگیز به پیشرفت های فاخر و چشمگیری در کشور دست پیدا کرده است.

عاملی با بیان اینکه امروز حدود ۳۶ هزار پزشک متخصص و ۸۰‌ هزار پزشک عمومی در کشور داریم، خاطرنشان کرد: سهم ایران از مقالات یک‌درصدی دنیا که ارجاع به آنها بالاست، بیش از ۲/۹ درصد است.

وی عنوان کرد: با وجود اینکه ایران تنها یک درصد جمعیت دنیا را در اختیار دارد، حدود ۲درصد تولید علم دنیا را به خود اختصاص داده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ضعیف شدن لایه نخبگانی و قوی شدن فردگرایی در جامعه افزود: ما گرفتار اختلال ارتباطی با نسل‌های مختلف هستیم. منطق رفع این اختلال هم، ایجاد ارتباط بیشتر است.

سعیدرضا عاملی، جامعه کنونی را جامعه‌ای کمال‌گرا عنوان کرد و گفت: اگر لذت عبادت و بندگی در عمل را به کام جامعه برسانیم، جامعه ای امیدوارتر خواهیم داشت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصریح این مطلب که ما اگر قدرت ورود به زندگی انسان مؤمن را داشته باشیم و بتوانیم اختلال ارتباطی با نسل جوان را برطرف کنیم، می‌توانیم عصبیت‌ها را کاهش دهیم؛ خاطرنشان کرد: چاره این کار ارتباط و محبت بیشتر است، گفتگوی منطقی و صبورانه و پر از محبت شیوه ائمه ماست که ما کمتر در ارتباطاتمان با نسل جوان به آن توجه می‌کنیم و آن‌ها را به سمت پیام‌های مسموم و جهت‌دار فضای مجازی سوق می‌دهیم.

خاطرنشان می‌شود، سلسله نشست‌های «عصر انقلاب اسلامی» به همت دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب، نمایندگی مشهد با حضور اساتیدی همچون، صفار هرندی، فواد ایزدی، حجت الاسلام پناهیان و.. ویژه فعالان فرهنگی، طلاب و دانشجویان در مشهد مقدس در حال برگزاری است.