کارهای جهاد دانشگاهی بخاطر ورود به عرصه عملی ارزشمند شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز شنبه در بازدید از دستاوردهای جهاد دانشگاهی استان قزوین در چهل سالگی انقلاب اسلامی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ایمان اقشار مختلف مردم بود که با تکیه بر آن به میدان آمده و در مقابل رژیم شاهنشاهی ایستادگی و مبارزه کردند.

وی با بیان این‌که وحدت و همدلی ملت، عامل دیگر پیروزی انقلاب اسلامی بود، تصریح کرد: وحدت و همدلی مردم ما، وحدتی توحیدی بود و به همین خاطر جانشان را برای یکدیگر فدا می‌کردند.

امام جمعه قزوین بیان کرد: رهبری، عامل سوم در پیروزی انقلاب اسلامی بود که توانست با روشن‌گری مردم را در مسیر انقلاب قرار داده تا در مقابل کشورهای ظالمی که از رژیم ستمشاهی حمایت می‌کردند، ایستادگی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین به چهارمین عامل پیروزی انقلاب اسلامی هم اشاره کرد و افزود: به واسطه کنار هم قرار گرفتن این سه عامل، خداوند عامل چهارمی به نام امدادهای غیبی را به یاری ملت ایران فرستاد و در نهایت انقلاب اسلامی به پیروزی رسید.

وی با بیان اینکه اگر امدادهای غیبی به یاری ما نمی‌آمد، نمی‌توانستیم انقلاب را به پیروزی برسانیم، تأکید کرد: حمله طبس یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های نظامی، با پیشرفته‌ترین تجهیزات و امکانات نظامی بود اما با امداد غیبی بود که آنها شکست خوردند.

آیت‌الله عابدینی در ادامه با بیان اینکه علم با عمل کامل می‌شود، بیان کرد: هر دانشی که به صورت تئوری فرا می‌گیریم، وقتی به عرصه عمل می‌آید واقعی می‌شود و درهای بسته را به روی انسان باز می‌کند.

امام جمعه قزوین عنوان کرد: روایات به ما می‌گویند اگر انسان به آن چه که می‌داند عمل کند، خداوند دانش و علمی که نمی‌داند را به او می‌آموزد و تفاوت فعالیت‌های جهاد دانشگاهی هم همین است که در کنار کارهای تئوری، به صورت عملی نیز فعالیت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: باید باور کنیم علم منشأ الهی دارد و حضرت علامه حسن‌زاده‌آملی می‌فرمایند علم از ناحیه خدا است و این خداوند است که علم را به انسان می‌دهد و اوست که به انسان می‌آموزد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین ادامه داد: در نگاه دینی آموزگار و کتاب، زمینه‌ساز علم هستند و بستر فراگیری علم را به وجود می‌آورند اما علم اینها نیست بلکه علم واقعی، الهامات الهی است.

آیت‌الله عابدینی افزود: امام صادق (ع) می‌فرمایند علم نوری است که خدا در دل هر بنده‌ای که لایق ببیند، قرار می‌دهد و هر کسی در خود لیاقت ایجاد کند خداوند به علم الهی را عنایت می‌کند.

وی با بیان اینکه علم حقیقی، با منش الهی را آدم‌ها نمی‌توانند دریافت کنند، مگر آن که پاک باشند، گفت: باید محیط زندگی و کار خود را پاک نگه داریم تا بتوانیم شایسته دریافت علم الهی باشیم.

امام جمعه قزوین اظهار کرد: در متون دینی تأکید شده است هر کسی چهل شبانه روز خود را برای خدا خالص کند و از معصیت دور نگه دارد، چشمه‌های حکمت از قلبش به جوشش در می‌آید و بر زبانش جاری می‌شود.