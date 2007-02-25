دکتر حسین علایی، کارشناس مسائل استراتژیک در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط بعد از قطعنامه 1737 و مواضع طرفهای مختلف پرونده هسته ای کشورمان، گفت:آمریکا در شرایط فعلی تلاش می کند با همراه کردن کشورهای 1+5 قطعنامه جدیدی را علیه ایران صادر کند اما اینکه محتوای این قطعنامه چه خواهد بود، هنوز یک جمع بندی کامل و مشخص در این باره وجود ندارد.

وی افزود: قطعنامه جدیدی که صادر می کنند، قطعا شدیدتر از 1737 خواهد بود و شرایط را برای ایران نامساعدتر خواهد کرد، البته تلاش هایی هم از سوی ایران وبرخی کشورها صورت می گیرد که قطعنامه جدیدی صادر نشود، اگر قطعنامه جدید صادر شود، امکان بازگشت به مذاکره بسیار ضعیف خواهد شد.

علایی با اشاره به احتمال وقوع این گزینه که هم ایران و هم شورای امنیت در شرایط قطعنامه 1737 متوقف شوند، اظهار داشت: یک گزینه این است که هم ایران و هم شورای امنیت در این مرحله توقف کنند، به این معنی که ایران صرفا تا مرحله 4 درصد غنی سازی کند و شورای امنیت هم تحریم ها را علیه ایران، عملی نکند تا بدین ترتیب راه برای مذاکره و تفاهم باز شود.

قطعنامه جدیدی که صادر می کنند، قطعا شدیدتر از 1737 خواهد بود و شرایط را برای ایران نامساعدتر خواهد کرد، آنها در هفته های اخیر علائم

این کارشناس مسائل استراتژیک ضمن تاکید بر این مساله که گزینه نظامی همواره از سوی آمریکایی ها مطرح شده است، اظهار داشت:آمریکایی ها از اول که مساله هسته ای ایران را در شورای امنیت مطرح کردند، گزینه نظامی را با بیان و عبارت های مختلفی مطرح می کردند.

رئیس سابق ستاد مشترک سپاه پاسداران افزود: ابتدا به عنوان یک جنگ روانی مطرح کردند و در مراحل بعدی ، علائمی را از احتمال اجرای آن به ایران نشان دادند و ناوهای خود را به منطقه اعزام کردند و موشک های پاترویت به کشورهای اطراف ایران دادند و در هفته اخیر هم طرح عملیاتی حمله به ایران را در بی.بی.سی مطرح کردند و اصولا مطرح کردن حمله نظامی با دو رویکرد مطرح می شود.

علایی افزود: کارکرد اول طرح حمله نظامی برای آنها، عملیات روانی برای تحت فشار قرار دادن ایران است و کارکرد دوم زمینه سازی در افکار عمومی برای تشدید فشار بر ایران است و اینکه اگر بخواهند روزی از این حربه علیه ایران استفاده کنند، افکار عمومی با این مساله، آشنا باشد و اصولا آمادگی پذیرش روانی آن را داشته باشد و اینطور القا کنند که این ایران بود که کوتاه نیامد و باعث وقوع حمله نظامی شد.

رئیس سابق ستاد مشترک سپاه تصریح کرد: آمریکایی ها در استفاده از ابزار نظامی معطل شورای امنیت و مراجع قانونی نمی شوند و توان استفاده از حربه نظامی را هم دارند اما موضوع مهم این است که آیا استفاده پرهزینه از توان نظامی منجر به موفقیت برای آمریکایی ها خواهد شد و خود آمریکایی ها می دانند که ابهامات جدی در این زمینه وجود دارد.