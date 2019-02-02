لایحه بودجه سال ۹۸ شهرداری اردبیل تقدیم شورا شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افتتاح سالن آمفی تئاتر و فرهنگسرای بنی هاشم که با زیربنای ۵۵۰ مترمربع در دو طبقه و با ظرفیت ۱۰۰ نفر مورد بهرهبرداری قرار گرفت، لایحه بودجه سال ۹۸ شهرداری اردبیل نیز تقدیم شورا گردید.
اختصاص هفت درصدی اعتبارات کل عمرانی استان به توسعه فضای سبز و در نظر گرفتن ۱۰ درصد از اعتبارات عمرانی برای بازگشایی معابر از دیگر بخشهای درنظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۹۸ شهرداری اردبیل است.
با توجه به تاکید مجموعه شهرداری اردبیل، توجه به هدایت سرمایهگذارایها با بهرهگیری از مشارکت بخش خصوصی و حرکت به سمت و سوی شهر هوشمند از جمله دیگر محورهای درنظرگرفته شده در این لایحه میباشد.
همچنین نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و بهرهمندی از فناوریهای نوین در آن در این لایحه مورد تاکید قرار گرفته و طبق پیشبینیهای به عمل آمده توجه به توسعه متوازن شهری از دیگر محورهای بودجه جدید است.
به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با تقدیم لایحه بودجه شهرداری اردبیل در سال ۹۸، با هدف ارائه زیرساختهای فرهنگی و هنری پنجمین فرهنگسرای شهرداری اردبیل در راستای اعتلای فرهنگی شهر دارالارشاد اردبیل با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار افتتاح شد.
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