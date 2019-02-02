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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۳۶

یحیی سریع اعلام کرد؛

ثبت ۳۸۰۰ مورد نقض آتش بس در «الحدیده» طی ماه گذشته میلادی

ثبت ۳۸۰۰ مورد نقض آتش بس در «الحدیده» طی ماه گذشته میلادی

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که ائتلاف متجاوز سعودی طی ماه گذشته میلادی ۳۸۰۰ بار آتش بس در الحدیده را نقض کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن گزارش جدیدی را از روند نقش آتش بس در الحدیده توسط ائتلاف سعودی منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص تأکید کرد که ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها همچنان به نقض آتش بس ادامه می دهد و این روند را متوقف نساخته است.

یحیی سریع تأکید کرد که طی ماه گذشته میلادی، آتش بس در الحدیده ۳۸۰۰ مرتبه توسط رژیم سعودی و متحدانش نقض شده است.

وی گفت: این در حالی است که نیروهای یمنی تاکنون به نقض آتش بس در الحدیده مبادرت نورزیده اند.

کد مطلب 4531111

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