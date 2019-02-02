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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۳۹

رئیس شورای شهر کرج:

تعرفه جدید عوارض شهری به‌زودی ابلاغ می‌شود

تعرفه جدید عوارض شهری به‌زودی ابلاغ می‌شود

کرج - رئیس شورای شهر کرج از اصلاح دفترچه‌های قدیمی قیمت عوارض خبر داد و گفت: تعرفه جدید عوارض شهری به‌زودی ابلاغ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس زارع  اظهار کرد: با تلاش همکاران معاونت مالی و اقتصادی، حوزه درآمدی و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری، لایحه اصلاح دفترچه‌های قدیمی قیمت منطقه‌ای و تعرفه عوارض شهری تنظیم و به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: امید است با پیگیری‌های بعدی شاهد ابلاغ این لایحه تا پانزدهم اسفندماه باشیم.

رئیس شورای شهر کرج گفت: اگر قبل از پایان سال این لایحه ابلاغ شود، از ابتدای سال آینده قابلیت اجرایی پیداکرده و عوارض شهری باقیمت‌های جدید وصول خواهد شد.

زارع گفت: اصلاح دفترچه‌های قیمت منطقه‌ای و تعرفه عوارض شهری هم نقش به سزایی در تحقق حقوق شهروندی دارد و هم باعث تغییراتی در وضعیت درآمدی شهرداری خواهد شد.

کد مطلب 4531112

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