به گزارش خبرگزاری مهر، عباس زارع اظهار کرد: با تلاش همکاران معاونت مالی و اقتصادی، حوزه درآمدی و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری، لایحه اصلاح دفترچههای قدیمی قیمت منطقهای و تعرفه عوارض شهری تنظیم و به تصویب رسیده است.
وی ادامه داد: امید است با پیگیریهای بعدی شاهد ابلاغ این لایحه تا پانزدهم اسفندماه باشیم.
رئیس شورای شهر کرج گفت: اگر قبل از پایان سال این لایحه ابلاغ شود، از ابتدای سال آینده قابلیت اجرایی پیداکرده و عوارض شهری باقیمتهای جدید وصول خواهد شد.
زارع گفت: اصلاح دفترچههای قیمت منطقهای و تعرفه عوارض شهری هم نقش به سزایی در تحقق حقوق شهروندی دارد و هم باعث تغییراتی در وضعیت درآمدی شهرداری خواهد شد.
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