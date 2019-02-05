امیدواریم در آینده نگویند «توافق با اروپا هم ارزش جوهرش را نداشت»

ابراهیم آقامحمدی عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص ایجاد ترتیبات اخیر اینستکس از سوی اروپا پس از ۸ ماه انتظار جهت اعلام آغاز مکانیزم مالی اروپا یا همان SPV در قالب تعهدات آنها در برجام در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اینکه کشورهای اروپایی پس از گذشت این مدت زمان طولانی از SPV به طرح اینستکس دست پیدا کرده‌اند جای تامل دارد، هرچند که ما همچنان نسبت به آینده امیدوار هستیم و به تلاش خود فارغ از آنچه که دیگران انجام می دهند ادامه خواهیم داد.

وی گفت: به اعتقاد من اروپایی ها نمی توانند آنچه متعهد شدند را عملیاتی کنند اما می‌خواهند این طور وانمود کنند که همچنان وفادار به برجام هستند اما از طرفی هیچ اقدام سازنده و عملیاتی هم انجام ندهند.

آقامحمدی افزود: ما نمی دانیم که کشورهای اروپایی تا چه میزان در عملیاتی کردن تعهدات برجامی خود نسبت به ایران جدی هستند چرا که به طور مثال فرانسه یک روز بحث موشکی ایران را مطرح می کند از سوی دیگر آلمان ها ایران را به اتهامات تروریستی متهم می‌کنند و این دست موارد نشان دهنده زیر سوال بودن صداقت و جدیت آنها در پیشبرد همکاری‌های تجاری با ایران است.

این کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه اروپا توان انجام تعهدات برجامی خود را ندارد تصریح کرد: مسائل مهم و اساسی برای ما از جمله مسائل بانکی، هواپیمایی، کشتیرانی و تبادلات مالی و ارزی کشور هیچکدام در طرح اینستکس مطرح نشده و بالاتر از آن اینکه اجرای آن را هم به مسائلی همچون الحاق ایران به لوایح مختلف FATF گره زدند و اینطور که به نظر می رسد از اروپایی‌ها آبی گرم نمی‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما امیدواریم اینطور نشود که مسئولان دستگاه دیپلماسی ما درخصوص اروپایی ها هم بگویند که قرارداد و تعهد آنها حتی در حد جوهر امضای آن تعهدات هم ارزش ندارد.