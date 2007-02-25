"اشک سرما" در خانه شماست

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم محصول سال 1382 ایران است. کارگردانی آن را عزیرالله حمیدنژاد به عهده دارد و بازیگرانی چون پارسا پیروزفر، گلشیفته فراهانی، علی روئین تن و مهرشاد کارخانی در آن به ایفای نقش پرداخته اند. وی سی دی "اشک سرما" با زمان 90 دقیقه که در نسخه اصلی 100 دقیقه بوده، با قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

داستان فیلم به جنگ و درگیری های کردستان می پردازد. کاوه کیانی که در خنثی کردن مین تخصص دارد برای مأموریت عازم منطقه می شود. او چند بار در مأموریت‌هایش دختر چوپانی را می بیند و این دیدار روزانه به آشنایی می انجامد که ابتدا خصمانه است، اما یکروز هر دو گرفتار برف و کولاک می شوند و به غار پناه می برند. روناک بر اثر سرمای شدید حال بدی دارد و کیانی آتش روشن می کند و روناک را از مرگ نجات می دهد ...

از دیگر عوامل "اشک سرما" می توان به علی لقمانی و محمد داودی مدیران فیلمبرداری، امیرحسین شریفی تهیه کننده و مدیر تولید، هایده صفی یاری تدوینگر، ملک جهان خزاعی طراح صحنه و لباس، سعید انصاری آهنگساز و حمیدنژاد به عنوان فیلمنامه نویس اشاره کرد. "اشک سرما" در ژانر اجتماعی قرار دارد و برای مخاطب بزرگسال مناسب تشخیص داده شده است.

این فیلم موفق به دریافت جوایز متعددی شده که برخی از آنها عبارتند از لوح افتخار بهترین فیلمنامه از دیدگاه منتقدان از دوره 22 جشنواره فیلم فجر (1382)، تندیس زرین بهترین کارگردانی و جایزه ویژه هیئت داوران برای بهترین فیلم از دوره 34 جشنواره فیلم رشد (1383)، جایزه ویژه برای بهترین فیلمنامه و جایزه ویژه هیئت داوران برای بهترین کارگردانی از دوره دهم جشنواره فیلم دفاع مقدس (1384) و جایزه بهترین بازیگر مرد از دوره هفتم جشنواره بین المللی فیلم های آسیایی سینه فن (1384).

عزیزالله حمیدنژاد متولد 1338 گرمسار است. وی پس از گذراندن دوره فیلمسازی در مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی فعالیت هنری را آغاز و سینمای حرفه ای را به عنوان عکاس با فیلم "آوای غیب" سعید حاجی میری تجربه کرد. حمیدنژاد فیلم های "هور در آتش" 1370، "ستارگان خاک" 1373، "قله دنیا" 1374، "شکوفه های سنگی" 1383 و "سکوت فریاد" 1385 را در کارنامه دارد که فیلم آخر هنوز به نمایش درنیامده است. او فیلمنامه نویس "هور در آتش"، "ستارگان خاک" و "شکوفه های سنگی" هم بوده است.

پارسا پیروزفر بازیگر فیلم هایی چون "پری" و "مهمان مامان" داریوش مهرجویی، "شیدا" کمال تبریزی، "عروس خوش قدم" کاظم راست گفتار، "زن زیادی" تهمینه میلانی، "دختران انتظار" رحمان رضایی و ... بوده و چند مجموعه تلویزیونی از جمله "در پناه تو" و "در قلب من" حمید لبخنده، "سفر سبز" محمدحسین لطیفی و ... را در کارنامه دارد.

گلشیفته فراهانی فیلم هایی چون "درخت گلابی" و "سنتوری" داریوش مهرجویی، "میم مثل مادر" رسول ملاقلی پور، "گیس بریده" جمشید حیدری، "بوتیک" حمید نعمت الله، "جایی دیگر" مهدی کرم پور و ... را در پرونده دارد.