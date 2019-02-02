به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطفاللهیان پیش از ظهر شنبه در آئین تقدیم لایحه بودجه شهرداری اردبیل به شورای شهر تصریح کرد: در بودجه جدید شهرداری اردبیل، ۴۲۵ پروژه در ۹ برنامه تعریف شده که از جمله محوریترین برنامهها توسعه اماکن ورزشی، فرهنگی، توجه به مباحث اجتماعی و توسعه متوازن شهری است.
وی افزود: در لایحه جدید بودجه شهرداری اردبیل تلاش شده تا به مانند سالیان گذشته فعالیت و توجه اصلی بر روی ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بوده و از پرداخت به پروژههای غیرضروری پرهیز شود.
شهردار اردبیل در ادامه بر ضرورت انجام اولویتبندی صحیح، استفاده به جا از منابع در پروژههای شهری و افزایش تولید و توزیع آسفالت در معابر مختلف شهری تاکید کرد.
لطفاللهیان یادآور شد: در سال گذشته بیش از ۱۵۰ هزار تن آسفالت در سطح شهر اردبیل تولید و توزیع شد و طی پیشبینیهای جدید این آمار در سال ۹۸ به بیش از ۲۰۰ هزار تن نیز خواهد رسید.
سرعت پیشرفت پروژههای عمرانی افزایش مییابد
لطفاللهیان بر ضرورت افزایش یافتن سرعت پیشرفت پروژههای عمرانی تاکید کرد و ادامه داد: با توجه به تمامی محدودیتهای موجود در منابع مالی و مشکلات متعدد اقتصادی تمامی اهتمام مجموعه شهرداری و شورای شهر بر این خواهد بود تا در سال جدید نیز پروژههای اولویتدار به نحو مطلوبی پیش رفته و به نیازهای اصلی مردم پاسخ داده شود.
به گفته وی چنانچه تعامل و همکاری اعضای شورای شهر در پیشبرد برنامههای شهرداری نبود، عملکرد کنونی و موفقیتآمیز شهرداری در عرصههای مختلف میسر نمیشد.
شهردار اردبیل ادامه داد: مطمئنا در عملکرد یک سال گذشته با نواقصاتی نیز مواجه هستیم و تلاش اصلی مجموعه شهرداری اردبیل تلاش برای رفع آن در سریعترین بازه زمانی خواهد بود.
لطفاللهیان یادآور شد: تقدم و تاخر پروژههای اولویتدار شهرداری اردبیل در سال ۹۸ نیز رعایت خواهد شد تا طرحهای مهم و مورد تایید کارشناسان اجرایی شود.
وی با بیان اینکه در سال جاری بخشی از پروژههای نیمه تمام سالیان گذاشته مورد توجه جدی شهرداری اردبیل قرار گرفت، افزود: برخورداری از سرعت و پیشرفت فیزیکی مناسب طرحهای نیمه تمام مورد تاکید قرار گرفته تا شهروندان هر چه سریعتر از طرحهای موجود بهره برند.
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