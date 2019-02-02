افتتاح ۱۱۴۹ پروژه در کرمانشاه طی دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت دهه مبارک فجر از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۱۴۹ پروژه اقتصادی و عمرانی با اعتبار ۳۵۵۰.۵ میلیارد تومان در استان طی این ایام خبر داد و کل پروژه‌های حوزه اقتصادی ۱۴۱ پروژه با اعتبار ۱۳۸۹.۵ میلیارد تومان اعلام کرد.

وی کل پروژه‌های حوزه عمرانی را ۱۰۰۸ مورد با اعتبار ۲۱۶۱ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: ۹۳۳ پروژه با اعتبار ۲۱۲۰ میلیارد تومان قابل افتتاح و ۷۵ پروژه با اعتبار ۴۰.۸ میلیارد تومان آغاز عملیات اجرایی دارند.

استاندار کرمانشاه در ادامه پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود و در پاسخ به سوالی در مورد دستاوردهای همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان در تهران نیز گفتک این همایش که بدون حتی یک زیال از اعتبارات دولتی و با هزینه اتاق بازرگانی برگزار شد کار بسیار خوبی بود و پکیج‌های معرفی فرصت‌های حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و... به شرکت‌کنندگان اعطا شد.

بازوند در مورد دستاوردهای این همایش هم به موردی اشاره کرد که تقاضای ۵۰۰۰ هکتار زمین برای تولید خرما در قصرشیرین داشته و گفت وزارت جهادکشاورزی در چند فاز این زممین را در اختیار وی قرار می‌دهد.

وی در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در استان نیز گفت: در تاریخ ۲۷ دی‌ماه امسال موافقت سرمایه‌گذاری خارجی ۱۲۰ میلیون یورویی از وزیر اقتصاد اخذ شده و تا پایان سال با مجوزهای اخذ شده برای ۱۶۵ میلیون یورو رتبه چهارم کشور در بحث سرمایه‌گذاری خارجی را کسب خواهیم کرد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه از سال ۹۴ تا امسال حتی یک ریال از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای کرمانشاه اخذ نشده است، گفت: امسال ۶۰۶ میلیون دلار از این صندوق گرفته‌ایم.

بازوند در مورد تعیین تکلیف معاونت امور عمرانی استاندار کرمانشاه نیز اظهار داشت: با توجه به استعلام از دیوان محاسبات سالاری مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تشخیص داده شد، هرچند به عقیده بنده وی مشمول نبود، اما به زودی معاون امور عمرانی را انتخاب می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی در مورد بلاتکلیفی ۱۲ ساله پتروشیمی چهارم استان کرمانشاه در اسلام‌آبادغرب نیز گفت: این سرمایه‌گذاران فعلی پتروشیمی‌ساز نیستند و باید تجدیدنظر شود.

استاندار کرمانشاه در مورد قطار شهری نیز تصریح کرد: برنامه ما اتمام این پروژه است و از سهم ۵۶ میلیارد تومانی دولت برای امسال تاکنون ۴۴ میلیارد تومان پرداخت شده اما شهردار هیچ کاری انجام نداده است و حتی شورای شهر نامه تامین مالی از طریق اوراق مشارکت را تصویب نکرد.

بازوند در خصوص پرونده شورای شهر در هیات حل اختلاف استان نیز گفت: البته با استعلام از وزارت کشور انحلال شورا منتفی است، اما این پررونده مختومه نشده و بحث تخلفات احتمالی اعضای شورای شهر هنوز در دستور کار است.