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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۱۲

در فرودگاه مشهد صورت پذیرفت؛

سرگردانی ۱۱ ساعته مسافران ساری در فرودگاه مشهد

سرگردانی ۱۱ ساعته مسافران ساری در فرودگاه مشهد

مشهد- مسافران پرواز مشهد به ساری پس از معطلی ۱۱ ساعته در فرودگاه مشهد به دلیل شرایط نامساعد جوی در مقصد به تهران منتقل شدند.

به گزارش خبرنگارمهر، تعدادی از مسافران پرواز مشهد به ساری از شب گذشته به دلیل مه گرفتگی و نبود دید کافی در فرودگاه ساری سرگردانی ۱۱ ساعته ای در فرودگاه مشهد داشتند به تهران منتقل شدند.

این مسافران  مدعی هستند اطلاعات کافی از زمان پرواز پس از اعلام تاخیر در اختیار ما قرار داده نشده است.

حسن جعفری، مسئول روابط عمومی فرودگاه مشهد نیز نیز با تایید این خبر گفت: مسافران پرواز مشهد به ساری که شب گذشته به دلیل هوای نامساعد مقصد در فرودگاه مشهد با تاخیر روبه رو شدند، پس از ۱۱ ساعت به سمت ساری پرواز کردند که به دلیل نبود شرایط مناسب این هواپیما مجبور به فرود در تهران شد و مسافران به صورت زمینی ادامه سفر خود را انجام دادند.

کد مطلب 4531154

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