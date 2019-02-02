به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مرضیه هاشمی امروز شنبه ۱۳ بهمن در شبکه پرس تی وی برگزار شد و وی به بیان جزییاتی از بازداشت خود در آمریکا پرداخت.

مرضیه هاشمی در ابتدای این نشست خبری در بیانیه‌ای که قرائت کرد از حامیان خود تشکر کرد و اظهار داشت: ابتدا به آیت‌الله خامنه‌ای به خاطر ۴۰ سالگی انقلاب تبریک می‌گویم و بعد از همه تشکر می‌کنم که در این مدت مرا حمایت کردند.

وی افزود: از بخش خبری پرس‌تی‌وی و جواد ظریف وزیر امور خارجه و حتی هزاران نفری که من آنها را ندیده‌ام اما حمایت کردند نیز تشکر می‌کنم.

هاشمی ادامه داد: عده‌ای می‌خواهند به دستورکار مسلمانان جنبه سیاسی دهند، چون دوست ندارند ما صدای خود را به جهانیان برسانیم. من را بازداشت کردند انگار جنایتکار هستم و من به موجب قانونی بازداشت شدم که حدود دو دهه است در آمریکا وجود دارد.

این فعال رسانه‌ توضیح داد: من مستندی درباره کشتار سیاهپوستان در آمریکا در دست ساخت داشتم و روزی که در این خصوص فیلمبرداری داشتم بازداشت شدم. آنها برای اینکه مسلمانان را هدف قرار دهند و از آنها به عنوان شاهد اصلی استفاده کنند چنین کاری انجام می‌دهند، جزییات بازداشت مرا هم تلاش کردند رسانه ای نشود.

وی افزود: آمریکا و دیگر کشورها در غرب به صورت سیستماتیک کشورهای دیگر را مورد هدف قرار می‌دهند. من می‌خواهم اینجا درباره کسانی حرف بزنم که مثل من نمی‌توانند صدای خود را به گوش جهانیان برسانند مثل مسلمانان و سیاهپوستان.

هاشمی ادامه داد: من بعد از آزادی با سی‌بی‌اس مصاحبه داشتم که چندان موردتوجه قرار نگرفت اما رسانه‌های خبری ایران بیشتر علاقه‌مند بودند که این قضیه را دنبال کنند. ما اکنون در ۴۰ سالگی انقلاب قرار داریم و من خیلی خوشحالم که همسرم ایرانی است و با دین اسلام آشنا شده‌ام.

وی درباره شکایت خود از عاملان این اتفاق اظهار کرد: من کار خود را در حوزه خبر ادامه می‌دهم و شاید شکایت هم انجام دهم.

این گوینده خبر درباره پرونده‌ای که به‌عنوان شاهد برای آن بازداشت شده بود هم گفت: هیچ پرونده‌ای نبود و هیچ چیز ملموسی نبود که من بخواهم درباره آنها شهادت بدهم. من بارها به انها گفتم نماینده دولت ایران نیستم و فقط ژورنالیستی هستم که در ایران کار می کنم.

هاشمی در پاسخ به پرسشی درباره سیاست های ترامپ و بازداشت خود عنوان کرد: لفاظی های دولت ترامپ افزایش پیدا کرده است، وقتی شخصی همچون ترامپ بواسطه این شعار که بیایید تا آمریکا را دوباره بزرگ کنیم و هر کسی را که جلوی این شعار باشد مثل سیاهپوستان و مسلمانان برکنار کند چنین اتفاقاتی رخ می دهد. من به عنوان یک فرد بی گناه بودم که هیچ اتهامی متوجهش نبود اما با همین رویکردها بازداشت شدم.

مجری پرس تی وی همچنین بیان کرد: ما متوجه خصومت آمریکا نسبت به ایران هستیم و ایران هراسی ای که در این حوزه در حال شکل گیری است. من یک حامی قوی انقلاب اسلامی هستم و قطعا من با توجه با این مسایل یک هدف خوب برای آمریکا هستم چون سیاهپوستان و مسلمانان و هر کسی که از ایران حمایت کند مورد هجمه آمریکا قرار می گیرد. مسلمانان در غرب تحت شدیدترین هجمه ها قرار دارند. ما باید متحد باشیم و کمپین تشکیل دهیم تا با هجمه ها علیه مسلمانان و سیاهپوستان در غرب غلبه کنیم. هدف دشمن تفرقه انداختن است پس ما باید متحد باشیم.

وی در بخشی دیگر از سخنانش درباره تعداد زندانیان در آمریکا تصریح کرد: آمارهای رسمی نشان می دهد که آنچه من در زندان های آمریکا دیدم یعنی سیاهپوستانی که در آنجا زندانی هستند بیش از ۹۵ درصدشان سیاهپوست هستند.

هاشمی اضافه کرد: ما باید به کمک کسانی برویم که به رسانه ها دسترسی ندارند و نمی توانند صدای خود را به گوش همگان برسانند. آزادیخواهانی که در سراسر جهان به حمایت از مظلومان برخاسته اند مورد هجمه قرار گرفته اند و باید به آنها کمک شود.

وی در پایان گفت: من دوست دارم بر قدرتی که نسل جوان دارد تاکید کنم. کشوری مثل آمریکا قدرت زیادی دارد و سعی در اخلال در همه جا دارد اما جوانان و گروه های مختلف می توانند در مقابله با این قدرت نقش ایفا کنند.