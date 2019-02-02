۲۰۴طرح کشاورزی در آذربایجان غربی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رسول جلیلی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: همزمان با دهه فجر ۶۵ پروژه در حوزه تولیدات دامی، ۹۳ پروژه در حوزه مدیریت آب و خاک، ۱۴ پروژه در حوزه بهبود تولیدات گیاهی و زراعت،۹ پروژه حوزه مدیریت امور اراضی، سه پروژه در بخش حوزه مدیریت شیلات، ۱۲ طرح در حوزه صنایع تبدیلی و هشت پروژه در حوزه تعاون با اعتبار ۳۰۸ میلیارد تومان در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسند.

وی با بیان اینکه همچنین در این دهه پنج پروژه قابل کلنگ زنی با سرمایه گذاری با بیش از ۵۰ میلیارد ریال کلنگ زنی می شود اضافه کرد: استان هم اکنون ۶.۵ درصد از تولیدات کشاورزی کشور را تامین می کند در برخی محصولات از جمله سیب با تولید ۳۰ درصد، چغندرقند ۲۸، رتبه اول تولید عسل جزو استان شاخص به شمار می رود.

جلیلی با بیان اینکه استان در زمینه صنایع تبدیلی غذایی صاحب رتبه دوم کشور را دارد عنوان کرد: تاپایان سال۹۶ ظرفیت سردخانه های آذربایجان غربی ۹۸۵ هزارتن بود که با توجه به تولیدات کشاورزی استان نیاز به سردخانه های مجهز و صنایع تبدیلی و تکمیلی بیشتر احساس می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت های استان در بخش تولیدات دامی افزود: تولید پروتئین دامی گوشت قرمز در سال ۵۷ میزان ۳۰ هزار تن بود که به لطف انقلاب اسلامی این رقم در سال ۹۷ به ۴۶ هزار و ۹۲ تن رسیده است.

جلیلی افزود: تولید گوشت مرغ و سفید استان در سال ۵۷ میزان ۹۰۰ تن بود در حالی که این میزان در سال ۹۷ به بیش از ۸۴ هزار تن رسیده است. به طور تقریبی بیش از ۴۴ برابر افزایش را شاهد هستیم که از برکت های انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه استان در بخش تولید عسل در کشور رتبه اول را داراست اضافه کرد: میزان تولید عسل در سال ۵۷ بیش از ۹۷۲ تن بوده است در حالی که این میزان در سال ۹۷ به بیش از ۲۱ هزار و ۹۰۰ تن افزایش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در تولید عسل نیز بیش از ۲۲.۵ درصد از گذشته تا به امروز افزایش تولید را شاهد هستیم، اما تاکنون نتوانسته ایم این توانایی را در کل کشور شناسنامه دار کنیم و باید با تدابیر لازم بتوانیم عسل استان را در کشور تبلیغ کنیم.

جلیلی اضافه کرد: در سال ۵۷ تولیدات شیلات استان در حد صفر بود در حالی که اکنون سالانه ۱۵ هزار تن در استان تولیدات شیلات داریم که علاوه بر توزیع در داخل کشور به کشور های خارجی نیز صادر می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در ادامه با تاکید بر اینکه احیای دریاچه ارومیه از اولویت‌های اصلی بخش کشاورزی است عنوان کرد: عدم احیای دریاچه ارومیه عواقب بسیار بدی را خواهد داشت.

وی گفت: با توجه به بحران کم آبی دریاچه ارومیه و اهمیت یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در مدیریت بهینه منابع آبی و خاکی، نقش تشکل ها و تعاونی های تولید روستایی و تمرکز سرمایه گذاری ها و مدیریت عوامل تولید در قالب ساختارهای تعاونی در جهت تجمیع اراضی و افزایش بهره وری اراضی کشاورزی بسیار موثر و مهم است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی به ظرفیت استان در بخش آبیاری نوین نیز اشاره و اضافه کرد: در کل استان ۶۱ هزار و ۷۰۰ هکتار سیستم های نوین آبیاری تحت فشار داریم که همین موضوع موجب صرفه جویی۲۷۲ میلیون متر مکعب آب شده است.