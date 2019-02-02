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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۴۴

مدیرکل گمرک استان سمنان

۲۶۰ هزار تن کالا از گمرک سمنان صادر شد/ افزایش‌ ۱۴ درصدی درآمد

۲۶۰ هزار تن کالا از گمرک سمنان صادر شد/ افزایش‌ ۱۴ درصدی درآمد

سمنان - مدیرکل گمرک استان سمنان از صادرات ۲۶۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۳۸ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار از استان طی سال جاری از این استان خبر داد و گفت: ۴۵کشور مقصد این محصولات بوده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعدالدین در نشست خبری ظهر یکشنبه خود با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات به مناسبت دهه فجر به میزبانی گمرک سمنان بابیان اینکه ۲۶۳ هزار و ۷۸۲ تن کالا در ۱۰ ماهه نخست سال جاری از گمرک استان صادرشده است، تأکید کرد: ارزش این کالاها ۲۶۳ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار بوده و ۴۵ کشور جهان نیز طالب محصولات تولیدی استان هستند.

وی بابیان اینکه درآمد گمرک استان سمنان در سال جاری ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است، ابراز کرد: این میزان درآمد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش‌یافته است.

مدیرکل گمرک استان سمنان، کابل زمینی، شمش سرب، قاشق و چنگال یک‌بارمصرف، هیدروکربن سبک، سود سوزآور، پودر لباس‌شویی و آلایش غیرخوراکی دام و ... را از مهم‌ترین اقلام صادراتی استان در سال جاری دانست و تأکید کرد: هند، کرواسی، انگلستان، ازبکستان، آذربایجان و سریلانکا، امارات و ترکیه و عراق و پاکستان و ... در زمره مقاصد کالاهای تولیدی استان بوده‌اند.

سعدالدین بابیان اینکه ۱۱ میلیون و ۵۷۹ هزار تن کالا در ۱۰ ماهه نخست سال جاری به استان سمنان وارد شده است، گفت: ارزش این کالاها ۲۸ میلیون و ۷۱۱ هزار دلار محاسبه شده است.

وی افزود: ارزش هر تن کالای وارداتی به استان سمنان دو هزار و ۴۷۵ دلار و ارزش هر تن کالای صادراتی استان به ازای متوسط هر تن ۵۲۳ دلار محاسبه شده است.

کد مطلب 4531170

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