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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۲۳

هشدار «ایندیپندنت» نسبت به بازسازی تشکیلات تروریستی داعش

هشدار «ایندیپندنت» نسبت به بازسازی تشکیلات تروریستی داعش

روزنامه ایندیپندنت نسبت به اینکه تشکیلات تروریستی داعش طی چند ماه خود را بازسازی کند هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایندیپندنت در گزارشی نسبت به اینکه تشکیلات تروریستی داعش خود را بازسازی کرده و بار دیگر کنترل مناطق نزدیک مرزهای عراق را به دست بگیرد هشدار داد.

در ادامه این گزارش آمده است: داعش به حملات خود علیه خاک سوریه و عراق ادامه می دهد. تشکیلات تروریستی داعش در حال فروپاشی است اما می تواند به سرعت و طی چند ماه خود را بازسازی کند و مناطقی را که از دست داده بار دیگر به دست بگیرد.

در این گزارش تاکید شده است: پیشتر در گزارش سالانه پنتاگون آمده بود که داعش می تواند خود را تنها طی ۶ الی ۱۲ ماه بازسازی کند.

کد مطلب 4531174

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