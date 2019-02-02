هشدار «ایندیپندنت» نسبت به بازسازی تشکیلات تروریستی داعش

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایندیپندنت در گزارشی نسبت به اینکه تشکیلات تروریستی داعش خود را بازسازی کرده و بار دیگر کنترل مناطق نزدیک مرزهای عراق را به دست بگیرد هشدار داد.

در ادامه این گزارش آمده است: داعش به حملات خود علیه خاک سوریه و عراق ادامه می دهد. تشکیلات تروریستی داعش در حال فروپاشی است اما می تواند به سرعت و طی چند ماه خود را بازسازی کند و مناطقی را که از دست داده بار دیگر به دست بگیرد.

در این گزارش تاکید شده است: پیشتر در گزارش سالانه پنتاگون آمده بود که داعش می تواند خود را تنها طی ۶ الی ۱۲ ماه بازسازی کند.