اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز ۹۸ در بازار لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز حسامی امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با توجه به فرارسیدن ایام پایانی سال طرح نظارتی ویژه ایام نوروز ۹۸ از تاریخ یکم بهمن‌ ماه همزمان با سراسر کشور آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ۹۸ نیز ادامه خواهد یافت.

وی، ادامه داد: این طرح با به کارگیری ۵۰ اکیپ ثابت و سیار بازرسی متشکل از بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، اصناف، تعزیرات حکومتی، اماکن نیروی انتظامی و سایر ادارات برای نظارت بر خدمات و کالاهای پر تقاضای هدف طرح شامل آجیل و شیرینی، میوه و تره بار، اقلام پروتئینی، البسه و پوشاک، کیف و کفش، خدمات قالیشویی، خشکشویی، پایانه های مسافربری، رستوران ها و هتل ها، پمپ بنزین ها و ... شروع شده است.



معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، عنوان کرد: طی این طرح قیمت و کیفیت کالا و خدمات مورد عرضه در قالب گشت‌های مشترک با حضور روسای شعب تعزیرات حکومتی در اسراع وقت رسیدگی و با تخلفات برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

حسامی، اظهار داشت: در همین راستا از تاریخ یک تا ۷ بهمن ماه شاهد ۶۳۳ مورد بازرسی، تشکیل ۴۴ پرونده به ارزش ریالی ۵۰ میلیارد و ۹۶۲ میلیون و ۱۷۱ هزار ریال هستیم.