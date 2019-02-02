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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۱۴

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز ۹۸ در بازار لرستان

اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز ۹۸ در بازار لرستان

خرم‌آباد- معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، از اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز ۹۸ در بازار این استان از ابتدای بهمن امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز حسامی امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با توجه به فرارسیدن ایام پایانی سال طرح نظارتی ویژه ایام نوروز ۹۸ از تاریخ یکم بهمن‌ ماه همزمان با سراسر کشور آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ۹۸ نیز ادامه خواهد یافت.

وی، ادامه داد: این طرح با به کارگیری ۵۰ اکیپ ثابت و سیار بازرسی متشکل از بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، اصناف، تعزیرات حکومتی، اماکن نیروی انتظامی و سایر ادارات برای نظارت بر خدمات و کالاهای پر تقاضای هدف طرح شامل آجیل و شیرینی، میوه و تره بار، اقلام پروتئینی، البسه و پوشاک، کیف و کفش، خدمات قالیشویی، خشکشویی، پایانه های مسافربری، رستوران ها و هتل ها، پمپ بنزین ها و ... شروع شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، عنوان کرد: طی این طرح قیمت و کیفیت کالا و خدمات مورد عرضه در قالب گشت‌های مشترک با حضور روسای شعب تعزیرات حکومتی در اسراع وقت رسیدگی و با تخلفات برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

حسامی، اظهار داشت: در همین راستا از تاریخ یک تا ۷ بهمن ماه شاهد ۶۳۳ مورد بازرسی، تشکیل ۴۴ پرونده به ارزش ریالی ۵۰ میلیارد و ۹۶۲ میلیون و ۱۷۱ هزار ریال هستیم.

کد مطلب 4531175

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