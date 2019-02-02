عملکرد مدیریت شهری فردیس نباید به‌ ضرر مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل اینانلو پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات فرمانداری شهرستان فردیس برگزار شد، ضمن تبریک ایام‌الله دهه فجر، اظهار کرد: روز چهارشنبه استاندار البرز میهمان شهرستان فردیس خواهد بود و پروژه‌های مختلفی در این روز افتتاح می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری‌ها منبع درآمدی شهرستان‌ها و استان هستند، تصریح کرد: پیگیری‌های لازم انجام می‌شود تا مدیریت شهری همکاری‌های لازم را با رسانه‌ها داشته باشیم.

فرماندار شهرستان فردیس ادامه داد: ورود فرمانداری به مسائل و موضوعات مدیریت شهری فردیس کمرنگ نیست بلکه این ارگان با توجه به ضوابط و قوانین در موارد مختلف ورود می‌کند.

جلسات مختلفی با شهرداری و شورای اسلامی شهر فردیس برای حل اختلاف‌ها برگزارشده است به گفته وی، اقدامات لازم برای رفع مشکلات و مسائل شورا و شهرداری فردیس از سوی فرمانداری این شهرستان انجام‌شده است.

اینانلو با اشاره به انتقادات برخی به فرمانداری در خصوص عدم ورود این ارگان به مسائل شورای شهر و شهرداری، اضافه کرد: با توجه به دشمنی‌های دشمنان که منتظر فرصت هستند تا فضای اختلافی در مردم ایجاد کنند، مصلحت‌اندیشی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

وی بابیان اینکه جلسات مختلفی با شهرداری و شورای اسلامی شهر فردیس برگزارشده است، خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر طبق اختیارات و قوانین می‌توانند شهردار را حمایت و یا استیضاح کنند و فرمانداری به‌عنوان مقام حاکمیتی وظیفه نظارت بر اقدامات آن‌ها و برخورد با بی‌قانونی‌ها را دارد.

فرماندار شهرستان فردیس عنوان کرد: عملکرد مدیریت شهری فردیس باید به‌گونه‌ای باشد که مردم ضرر نکنند و خروجی کارها به نفع مردم باشد و کارها به‌گونه‌ای انجام شود که شهر قفل نشود.

افتتاح ۲۲ پروژه در شهرستان فردیس

وی از افتتاح ۲۲ پروژه در دهه مبارکه فجر در شهرستان فردیس خبر داد و افزود: از میان این پروژه‌ها ۱۲ پروژه بااعتبار ۵۱ میلیارد تومانی مربوط به بخش دولتی و ۱۰ پروژه بااعتبار ۳۳ میلیارد تومانی مربوط به بخش خصوصی است و با افتتاح این پروژه‌ها برای ۳۰۰ نفر اشتغال ایجاد می‌شود.

فرماندار فردیس با اشاره به حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در صحن علنی شورای اسلامی شهر فردیس، گفت: اعتباری که به ساخت بیمارستان فردیس اختصاص داده‌شده از سفر رئیس‌جمهوری بوده است و مدیریت شهری فردیس نیز قول همکاری‌های لازم را برای ساخت این بیمارستان داده است.

وی در خصوص مشکلات شهرک ناز فردیس، گفت: این شهرک هنوز به‌صورت رسمی از شهرک ساز تحویل گرفته نشده و شهرداری نیز در این خصوص با اداره راه و شهرسازی اختلافاتی دارد که در این راستا در نظر داریم نشستی برگزار کنیم تا مشکلات رفع‌ورجوع شود.

فرماندار فردیس در پایان عنوان گرد: برخی از مدارس این شهرستان هنوز به مالکیت آمورش و پرورش درنیامده است به همین منظور پیگیری‌های لازم انجام‌شده تا مدارس و مکان‌های عمومی این شهرستان به مالکیت ارگان‌های شهرستان همچون شهرداری و فرمانداری و آموزش‌وپرورش درآید.