عامل قتل جوان رودباری خود را به دستگاه قضایی معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حامد عمرانی اظهار داشت: دو ماه پیش فردی ۳۷ ساله به دلیل اختلافات ملکی و عدم کنترل خشم با اسلحه شکاری در روستای علی آباد رودبار جنوب مرتکب قتل یکی از خویشاوندان خود شده بود.

دادستان عمومی و انقلاب رودبار جنوب بیان داشت: در سه ماه اخیر این سومین قاتل مسلحی است که با رایزنی های صورت گرفته توسط دادستانی با سران طوایف، خود را به دستگاه قضایی معرفی کرده اند.

وی گفت: میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار در مناطق جنوب استان کرمان، منجر به تقویت حس اعتماد مردم به حاکمیت و دستگاه قضایی شده است و مشارکت بیش از پیش مردم باعث تامین امنیت پایدار در جنوب استان می شود.