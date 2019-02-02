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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۱۶

دادستان رودبار جنوب:

عامل قتل جوان رودباری خود را به دستگاه قضایی معرفی کرد

عامل قتل جوان رودباری خود را به دستگاه قضایی معرفی کرد

رودبار جنوب - دادستان عمومی و انقلاب رودبار جنوب گفت: در راستای میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار و با رایزنی دادستانی با سران طوایف، قاتل مسلح فراری، صبح امروز تحویل این مرجع قضائی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حامد عمرانی اظهار داشت: دو ماه پیش فردی ۳۷ ساله به دلیل اختلافات ملکی و عدم کنترل خشم با اسلحه شکاری در روستای علی آباد رودبار جنوب مرتکب قتل یکی از خویشاوندان خود شده بود.

دادستان عمومی و انقلاب رودبار جنوب بیان داشت: در سه ماه اخیر این سومین قاتل مسلحی است که با رایزنی های صورت گرفته توسط دادستانی با سران طوایف، خود را به دستگاه قضایی معرفی کرده اند.

وی گفت: میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار در مناطق جنوب استان کرمان، منجر به تقویت حس اعتماد مردم به حاکمیت و دستگاه قضایی شده است و مشارکت بیش از پیش مردم باعث تامین امنیت پایدار در جنوب استان می شود.

کد مطلب 4531179

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