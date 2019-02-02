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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۱۷

داوران هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال مشخص شدند

داوران هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال مشخص شدند

کمیته داوران فدراسیون فوتبال داوران دیدارهای هفته شانزدهم لیگ برتر را مشخص کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران به شرح زیر است:

طبق اعلام کمیته داوران، سیدمهدی سیدعلی قضاوت بازی پرسپولیس و پدیده مشهد را بر عهده خواهد داشت و سید وحید کاظمی نیز داور بازی استقلال تهران و پیکان خواهد بود.

کد مطلب 4531180

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