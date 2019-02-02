داوران هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران به شرح زیر است:

طبق اعلام کمیته داوران، سیدمهدی سیدعلی قضاوت بازی پرسپولیس و پدیده مشهد را بر عهده خواهد داشت و سید وحید کاظمی نیز داور بازی استقلال تهران و پیکان خواهد بود.