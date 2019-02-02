احتمال مشارکت انگلیس در انتخابات اروپا زیاد است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله اشپیگل در مطلبی اختصاصی نوشت: چنانچه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا با تاخیر روبرو شده و تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی اروپا به طول بینجامد شهروندان این کشور باید در این انتخابات مشارکت داشته باشند.

در ادامه مطلب اشپیگل آمده است: انگلیس تا هر زمانی که به طور کامل از اتحادیه اروپا خارج نشده از تمام از حقوق، مزایا و شرایط سایر اعضا برخوردار است.

این مجله آلمانی با اشاره به اختلاف نظرهای داخلی انگلیس درباره برگزیت احتمال مشارکت شهروندان این کشور در انتخابات ماه می ۲۰۱۹ را زیاد دانست.

بر اساس توافق مقرر میان لندن و بروکسل، تاریخ خروج انگلیس از اتحادیه اروپا پایان ماه مارس سال جاری میلادی تعیین شده است. این در حالی است که مجلس عوام انگلیس مخالفت خود را با تحقق برگزیت نشان داده و قرار به رای مجدد در این باره است.