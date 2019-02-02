استان اصفهان در پرداخت زکات در کشور پیشتاز است

محمدرضا متین ‌پور در حاشیه همایش زکات در شهرستان اردستان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زکات جمع آوری شده از هر منطقه‌ای باشد به نیازمندان همان منطقه تعلق خواهد گرفت که شورای زکات مسئولیت این کار را بر عهده دارند تا نسبت به جمع آوری زکات و شناسایی مستمندان و توزیع آن اقدام کنند.

وی با بیان اینکه استان اصفهان در موضوع زکات درکشور پیشتاز است، افزود: تشکیل شورای زکات روستایی برای اولین بار در کشور در منطقه اردستان اجرا می شود.

کمیته امداد استان اصفهان دارای ۱۰۴ خانوار مددجو است

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان بیان داشت: استان اصفهان ۱۰۴ خانوار مددجو را تحت پوشش خود دارد که با احتساب نفرات خود یک جمعیت ۲۰۰ هزار نفری را شامل می شوند که تمام زکات جمع آوری شده در استان اصفهان به صورت ۱۰۰ درصد به نیازمندان پرداخت می شود و هیچ مقداری از آن صرف حقوق یا هزینه‌های کمیته امداد نمی شود.

وی با توجه به شایعات فضای مجازی در خصوص هزینه شدن مبالغ کمیته امداد در کشورهای لبنان و فلسطین افزود: مردم به این شایعات توجه نکنند، این گونه موارد واقعیت ندارد و در واقع کشور لبنان با الگو گرفتن از کشور ما، صندوق هایی در سطح شهر نصب و برای نیازمندان خود کمک جمع آوری می کنند.

متین پور ابراز داشت: مبالغ جمع آوری شده از هر صندوق طبق وظیفه برای همان منطقه هزینه می‌شود و هزینه تعمیر صندوق، حقوق کارکنان و هزینه های اجرایی از محل اعتبارات دولتی تامین می‌شود.