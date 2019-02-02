گروه بازیگران «سقراط» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه بازیگران نمایش «سقراط» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی که برای پنجمین بار در تالار وحدت روی صحنه میرود، معرفی شدند.
بازیگران این دوره با تغییراتی نسبت به دورههای قبل روی صحنه میروند. گروه بازیگران این دوره شامل فرهاد آئیش، مریم سعادت، بهناز نازی، ایوب آقاخانی، کتانه افشارینژاد، یعقوب صباحی، کامبیز امینی، بهار نوحیان، رضا جهانی، ایمان سلگی، حسین عارف، صالح لواسانی، پدرام محمدی، افشین حسنلو، امیرارسلان خالویی، محمد نیازی، عطا مقیمی، فرهاد قدیمخانی، مجید قادری، محسن شاهب، رازیما میرزایی، شهلا رحیمی، نگین ذاکری، علی مختاری، مهدی محمدی، حامد جبارزاده و روحالله خداکرم هستند.
نمایش «سقراط» از ۸ اسفند روی صحنه میرود و بلیتفروشی آن از ۲۱ بهمن آغاز میشود.
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