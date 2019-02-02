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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۳۲

روحانی در دیدار سفیر جدید سیرالئون در تهران:

توسعه روابط با کشورهای آفریقایی برای ایران اهمیت زیادی دارد

توسعه روابط با کشورهای آفریقایی برای ایران اهمیت زیادی دارد

رئیس‌جمهور گفت: توسعه روابط و همکاری‌های نزدیک و دوستانه با کشورهای آفریقایی بویژه سیرالئون به عنوان دروازه غربی آفریقا برای ایران اهمیت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام روحانی هنگام دریافت استوارنامه «علی بادارا کامارا» سفیر جدید سیرالئون در تهران با بیان اینکه توسعه روابط و همکاری‌های نزدیک و دوستانه با کشورهای آفریقایی بویژه سیرالئون به عنوان دروازه غربی آفریقا برای ایران اهمیت دارد، گفت: ایران و سیرالئون می‌توانند مناسبات و همکاری‌های خود را در بخش‌های گوناگون توسعه دهند.

حجت‌الاسلام حسن روحانی با اشاره به آمادگی بخش‌های خصوصی و دولتی ایران برای گسترش همکاری‌ها و ارایه خدمات در سیرالئون،‌ افزود: آماده توسعه روابط و همکاری‌های علمی و فرهنگی با سیرالئون هستیم و در این راستا دانشگاه‌های ایران آمادگی دارند.

وی همچنین بر ضرورت توسعه همکاری‌های تهران – فری تاون در زمینه‌های گوناگون از جمله بهداشتی، پزشکی و درمانی، کشاورزی و کشت محصولات مشترک و همکاری در مجامع بین‌المللی برای حل و فصل مسایل و مشکلات در عرصه‌های مختلف تأکید کرد.

«علی بادارا کامارا» سفیر جدید سیرالئون نیز در این دیدار ضمن تقدیم استوارنامه خود به رئیس جمهور کشورمان، با اشاره به روابط مستحکم و تاریخی دو کشور و تقدیر از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از سیرالئون خواستار توسعه و تقویت مناسبات و همکاری‌ها در بخش‌های مختلف علمی، دانشگاهی، بهداشتی و درمانی با ایران شد.

کد مطلب 4531202

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