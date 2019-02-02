به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی امروز(شنبه) هنگام دریافت استوارنامه «اسخت ارازبار» سفیر جدید قزاقستان در تهران، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان از ریشههای مشترک و اشتراکات فرهنگی برخوردارند و در طول تاریخ روحیه برادری و دوستی بین دو ملت برقرار بوده است، اظهار داشت: با استفاده از این ظرفیتهای مشترک میتوان در راستای تأمین منافع دو ملت گامهای مؤثر و مفیدی برداشت.
رئیس جمهور میزبانی و حضور فعال قزاقستان در مذاکرات پیچیده و مهم هستهای کشورمان و نیز مذاکرات سوریه (روند آستانه) که پایه خوبی برای صلح و ثبات در منطقه است را مورد اشاره قرار داد و با تجلیل از آن، گفت: تهران و آستانه در مسائل مختلف منطقهای از جمله دریای خزر همکاریهای سازنده و موفقی با یکدیگر داشتند و در بسیاری از مسایل مهم منطقهای و جهانی از دیدگاههای نزدیکی به یکدیگر برخوردارند و میتوانیم سطح همکاری و هماهنگیهای خود را هر چه بیشتر افزایش دهیم.
روحانی خاطر نشان کرد: تهران و آستانه از ظرفیتهای بسیار بزرگ اقتصادی برخوردار هستند و امیدواریم شاهد توسعه روزافزون روابط دو کشور در زمینههای اقتصادی، فرهنگی و علمی باشیم.
«اسخت ارازبار» سفیر جدید قزاقستان در این دیدار پس از تقدیم استوارنامه خود با تبریک فرا رسیدن چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران، اراده سیاسی مثبت دو دولت ایران و قزاقستان را برای توسعه روابط مورد اشاره قرار داد و گفت: اطمینان میدهم که برای گسترش و توسعه روابط دوستی و همکاری بین دو کشور، حداکثر تلاش خود را بکار خواهم گرفت.
نظر شما