به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی آل هاشم ظهر امروز شنبه در مراسم زنگ انقلاب دبستان خدیجه کبری تبریز با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب نه تنها امروز هدایت انقلاب را بر عهده دارند بلکه هدایت مسلمانان جهان هم بر عهده ایشان است، ادامه داد: مردم ایران به تبعیت از ولایت فقیه به اهداف انقلاب دست پیدا خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه امسال راهپیمایی ۲۲ بهمن اهمیت دوچندانی دارد، ابراز داشت: مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور باشکوه شان را به دنیا نشان می دهند.

آل هاشم با تاکید بر اینکه مردم امسال باشکوهتر از سال های قبل در راهپیمایی شرکت می کنند، ادامه داد: امسال مردم به خوبی به یاوه گویی های دشمنان که می گفتند نمی گذاریم جشن چهل سالگی انقلاب برگزار شود، پاسخ می دهند.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه دلایل مختلفی باعث پیروزی انقلاب اسلامی شد، ادامه داد: حضور مردم و رهبری امام راحل از عوامل اصلی پیروزی انقلاب بودند که باید تبعیت از ولایت فقیه امروز هم ادامه داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه امروز نیز حضور مردم و رهبری عامل ثبات و حفظ انقلاب و نظام اسلامی است، افزود: امروز نیز مردم همانند روزهای سرنوشت ساز اول انقلاب خود را کنار نمی کشند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی با انگیزه آرمان های دینی به پیروزی رسید، ادامه داد: حضور مردم از زن و مرد، روحانی، دانشجو و بازاری از دیگر عوامل پیروزی انقلاب اسلامی است.