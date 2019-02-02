پارک بانوان لواسان در دهه فجر کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، چراغی ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت دهه فجر با اصحاب رسانه طی سخنانی گفت: آذین بندی لواسان و نیز نصب جملات امام خمینی و مقام معظم رهبری و نصب پرچم های ایام فاطمیه در شهر از مهم ترین اقدامات شهرداری لواسان است.

وی از برپایی نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: در این نمایشگاه دستاوردهای لواسان و نیز شخصیت های بارز انقلاب به نمایش گذاشته می شود، مسابقه نگارش نامه به شهدا نیز در لواسان اجرا می شود، که به ۵ نامه برتر جوایزی داده می شود.

سخنگوی شهرداری لواسان اضافه کرد: فیلم هایی با موضوع انقلاب و جنگ تحمیلی نیز در این ایام به نمایش گذاشته می شود، اجرای تئاتر با موضوع انقلاب در سطح بخش در طول دهه فجر، برگزاری مسابقه آشپزی ویژه دختران دبیرستان در فرهنگسرای زمرد، برپایی نمایشگاه هنرهای دستی از ۱۵ بهمن تا پایان دهه فجر، برگزاری مسابقات ورزشی والیبال زیر نظر مصطفی کارخانه از مربیان ملی و مشهور کشور و برپایی نمایشگاه کتاب با ۵۰درصد تخفیف با همکاری آموزش و پرورش از برنامه های دهه فجر در لواسان است.

وی از تشییع نمادین حضرت زهرا(س) در شام ۲۰ بهمن خبر داد و گفت: پیاده روی خانوادگی در ایام میلاد حضرت زهرا(س) ، ارائه سرویس رایگان در سطح شهر لواسان در طول دهه فجر، ارائه خدمات در مسیر پارک کنار دریاچه در روز ۲۲ بهمن و دیدار با خانواده های معظم شهدا در طول دهه فجر با حضور شهردار و اعضا شورای شهر لواسان از برنامه های دیگر شهرداری لواسان در دهه فجر است.

چراغی بودجه عمرانی شهرداری لواسان در سال ۹۷ را ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: همه این اعتبارات با برنامه ریزی جذب و در حال اجرا، تکمیل شده و یا در حال انعقاد قرارداد است، که بیشتر در حوزه های فرهنگی، ورزشی و خدماتی و رفاهی است، که در این ایام دهه فجر شاهد کلنگ زنی پارک بانوان خواهیم بود.