کشورهای اسلامی آماده قطع رابطه با اسرائیل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مالزی که ریاست دوره ای سازمان کنفرانس اسلامی را به عهده دارد، اعلام کرده که کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی برای متوقف کردن ارتباط دیپلماسی با اسرائیل به علت تعرض به مسجدالاقصی آماده باشند.

سید حامد البار وزیر خارجه مالزی اظهار داشت: در پی تعرضات اسرائیل به مسجدالاقصی و زیر سؤال بردن مقدسات مسلمانان، وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در پی برگزاری نشست اضطراری وزیران خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در جده عربستان، با پیشنهاد مالزی مبنی بر قطع ارتباط دیپلماسی با اسرائیل موافقت کردند.

وی گفت: ما پیشنهاد دادیم کشورهای اسلامی که روابط دیپلماسی با اسرائیل دارند، این روابط را قطع و یا سفیران خود را به طور موقت فراخوانند تا آنها بدانند که در تصمیم خود جدی هستیم.

همچنین مالزی به سازمان کنفرانس اسلامی پیشنهاد داد تا شکوائیه ای به دادگاه بین المللی ( لاهه) در راستای ناخشنودی و اظهار تنفر وسیع جهان اسلام نسبت به اقدامات اسرائیل، ارائه دهد.

پنجشنبه گذشته ( 3 اسفند ماه) وزیران خارجه کشورهای اسلامی گردهم آمدند و ضمن محکوم کردن هتک حرمت به مقدسات مسلمانان، از شورای امنیت خواستار توقف فوری عملیات اسرائیل در نزدیکی مسجدالاقصی شدند.