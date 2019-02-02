صنایع و معادن قبل از انقلاب در بشرویه فعال نبود/شناسایی معدن طلا

ایمان خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: شهرستان بشرویه با داشتن پتانسیل های متعدد معدنی می تواند یکی از قطب های مواد معدنی در استان خراسان جنوبی شناخته شود.

وی افزود:در چهل سال گذشته و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اولین واحد و کارخانه پنبه پاک کنی در شهرستان بشرویه توسط بخش خصوصی احداث شد تا چرخ صنعت در این شهرستان به حرکت درآید.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بشرویه بیان داشت:هم اکنون در بشرویه ۱۳ واحد صنعتی از جمله، سنگبری، پنبه پاک کنی، شن و ماسه و.... فعالیت دارند.

خدایی گفت:در بخش معدن نیز ۱۷ پرونده بهره برداری در شهرستان با ظرفیت ۵ میلیون تن ذخیره مواد به ثبت رسیده که مشغول به فعالیت و یا در مرحله اکتشافات هستند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بشرویه ادامه داد: معدن طلا،سرب و روی،سنگ های تزئینی و گرانیت از جمله معادن شناخته شده این شهرستان هستند که هم اکنون در حال پیشرفت و اکتشافات متعدد هستند.

وی گفت:از جمله واحد های در دست اقدام واحد تولید گرانول از ضایعات لاستیک است که با سرمایه گذاری بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به بهره برداری خواهد رسید.

وی بیان کرد: واحد فرآوری سرب و روی نیز در حال اکتشاف و اشتغال زایی برای ۴۰ نفر است که درآینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت بشرویه اظهار داشت: باتوجه به خشکسالی های پیاپی برای حفظ اشتغال و تولید در شهرستان نیاز است تا مردم علاوه بر کشاورزی در بخش صنایع و معادن نیز فعالیت خود را آغاز کرده و در این زمینه هم سرمایه گذاری کنند.