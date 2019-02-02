به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور هنگام دریافت استوارنامه «طارق بالطیب» سفیر جدید تونس در تهران با بیان اینکه توسعه روابط و همکاریها با تونس به عنوان کشوری دوست و مسلمان برای ایران حائز اهمیت است، گفت: علاقمند به گسترش مناسبات و همکاریهای دو کشور در زمینههای مختلف سیاسی، اقتصادی و بینالمللی و تقویت بیش از پیش روابط دوستانه هستیم.
حجتالاسلام حسن روحانی با اشاره به انقلاب مردم تونس در سالهای اخیر و گسترش آن در دیگر کشورها اظهار امیدواری کرد که مردم تونس بتوانند برای تحقق آرمانها و اهدافشان تلاش و به موفقیت برسند.
دکتر روحانی با بیان اینکه امروز کشور تونس شاهد آرامترین شرایط پس از تحولاتی است که به واسطه حرکت بهار عربی در برخی کشورهای منطقه بوقوع پیوست، افزود: این نشان میدهد که مردم و مسئولان تونس با درایت، تحمل و حکمت کار را به پیش بردهاند.
رئیس جمهور ادامه داد: شرایط دنیای امروز به گونهای است که اگر کشوری بخواهد مستقل و براساس آراء و نظر مردم خود زندگی کرده و به تحکم قدرتهای بزرگ توجه نکند، با سختی و دشواریهای فراوان که البته نتایج آن شیرین است، مواجه خواهد بود.
دکتر روحانی با بیان اینکه ایران قبل از انقلاب اسلامی یک پایگاه بزرگ برای آمریکا در منطقه بود، اظهار داشت: ملت ایران در انقلاب اسلامی تصمیم گرفت که ایران پایگاه هیچ ابرقدرتی نباشد و تنها پایگاهی برای تحقق آرمان و اهداف خود باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه میدانیم قطع دست قدرتهای بزرگ از منافع یک ملت چقدر دشوار است، افزود: جمهوری اسلامی ایران برای تحقق این امر شهدای فراوان و بهای زیادی پرداخت کرد، اما امروز پس از 40 سال از راهی که ملت ایران برگزیده، سربلند هستیم.
دکتر روحانی خاطر نشان کرد: علاقمند به توسعه روابط صمیمیتر میان دو ملت ایران و تونس و گسترش روابط و همکاریهای فیمابین در راستای منافع متقابل هستیم.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای موجود در دو کشور برای گسترش مناسبات اقتصادی و تشویق بخشهای خصوصی ایران و تونس برای توسعه همکاریهای متقابل، گفت: ایران و تونس میتوانند روابط خود را در زمینههای مختلف فرهنگی، ارتباطات و همکاریهای علمی و دانشگاهی گسترش دهند.
دکتر روحانی افزود: هیچ مانعی در توسعه همکاریها و مناسبات همه جانبه میان ایران و تونس وجود ندارد.
«طارق بالطیب» سفیر جدید تونس نیز در این دیدار با تقدیم استوارنامه خود به رئیس جمهور کشورمان، بر ضرورت گسترش و تقویت روابط و مناسبات میان ایران و تونس به عنوان دو کشور دوست، مسلمان و برادر و استفاده از فرصتها و ظرفیتهای موجود در این راستا، تأکید کرد.
سفیر جدید تونس با اشاره به پیروزی انقلاب تونس با تکیه بر قدرت مردم، آن را نتیجه حکمت جمعی و الهام گرفته از انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: عقلانیت، آرامش و منطق همواره در میان مردم و مسئولان ایران نمایان است و پیشبرد امور با تکیه بر تدبیر از ویژگیهای ایرانیان بشمار میرود.
بالطیب همچنین بر تلاش در راستای توسعه و گسترش همه جانبه مناسبات ایران و تونس برای تأمین منافع دو ملت و دفاع از منافع مسلمانان در جهان اسلام تأکید کرد.
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