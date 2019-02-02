انعقاد قرارداد ۳ میلیارد تومانی برای محرومیت زدایی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری ظهر شنبه در مراسم افتتاح همزمان ۴۰ هزار طرح عمرانی محرومیت زدا و زودبازده از سوی بسیج سازندگی کشور و ۷۵۰ طرح استانی توسط بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا ( ع) به صورت ویدئوکنفرانس با اشاره به فعالیت های سازمان بسیج از ابتدای شکل گیری بیان کرد: فعالیت این سازمان بر پایه گروه های مردمی و با تدبیر حکیمانه رهبری در سال ۷۹ آغاز شد.

وی با بیان اینکه از سال ۷۹ تاکنون بیش از ۱۵ هزار و ۳۰۰ اردوی جهادی برگزار شده است، افزود: همچنین ۳۴۰ هزار نفر در قالب این گروه ها در مناطق محروم به ارائه خدمات مطلوبی پرداخته اند.

هنری با اشاره به اجرای طرح اعتلای جهادی در کشور بیان کرد: در راستای اجرای این طرح در خراسان جنوبی ۲۲۷ گروه جهادی ثبت شد و هر گروه در منطقه جغرافیایی منحصر به فردی به فعالیت های پنج ساله پرداخته اند.

وی هدایت گروه های جهادی به سمت زمینه های اشتغال و کارآفرینی را از اولویت های پیش رو دانست و افزود: همچنین دوره های امداد و نجات برای گروه های جهادی برگزار می شود.

هنری با اشاره به کمک های بسیج سازندگی خراسان جنوبی به مناطق سیل زده کرمانشاه بیان کرد: ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل کمک های مردمی به شیخ صله کرمان اهدا شد.

وی با بیان اینکه سازمان بسیج سازندگی با تفاهم نامه های مختلف با آستان قدس، بانک ها و نهاد های خیریه بخشی از پروژه ها را اجرایی کرده است، گفت: تاکنون قریب به سه هزار پروژه محرومیت زدایی عمرانی با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان اجرایی شده است.

رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی ۷۰ درصد این پروژه ها در حوزه منابع آب کشاورزی و آبخیزداری بوده است، افزود: از این میزان هزار و ۲۰۰ پروژه تکمیلی، مرمت و تعمیری و هزار و ۸۰۰ پروژه احداثی بوده است‌.

وی از انعقاد قرارداد سه میلیارد تومانی با قرارگاه محرومیت زدایی سپاه خبر داد و اظهار کرد: ۵۰ درصد پروژه های این قرارداد با مشارکت قرارگاه و مابقی با همکاری دستگاه های اجرایی، کمک های مردمی و خیران به سرانجام خواهد رسید.

هنری با بیان اینکه طی چند سال گذشته ۲۸ هزار نفر آموزش های تخصصی اشتغال را فرا گرفته اند، افزود: همچنین سه هزار و ۲۰۰ کارگاه اشتغال روستایی راه اندازی شده است.

وی اعتبار این کارگاه ها را ۳۲ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: همچنین این کارگاه ها برای سه هزار نفر به صورت مستقیم و ۱۰ هزار نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

هنری بیان کرد: طرح اشتغال روستایی در ۱۸۶ روستای خراسان جنوبی تهیه شده که امید است با کمک های دولتی اجرایی شود.

رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی از اجرای طرح معیشتی اشتغال روستایی خبر داد و گفت: در راستای اجرای این طرح ۶۰ هزار قطعه جوجه بومی بین روستاییان توزیع شده است.