احیاکنندگان بافت تاریخی سمنان ۶۰ درصد تخفیف خواهند گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد ناظم رضوی ظهر یکشنبه در جلسه بنیاد توسعه سمنان با اشاره به حمایت‌های شورای شهر و شهرداری در احیای بافت تاریخی سمنان، به میزبانی شهرداری بابیان اینکه احیاکنندگان بافت تاریخی شهر ۶۰ درصد تخفیف خواهند گرفت، تأکید کرد: این تخفیف در مناطق ۱۷ گانه تاریخی سمنان منظور می شود و شهروندان و سرمایه گذاران با مشارکت در احیای بافت تاریخی تا ۶۰ درصد هزینه های آنها در شهرداری سمنان کسر می گردد.

وی افزود: علی رغم برنامه های دولت و مجلس در حمایت از بافت های تاریخی، ولی تاکنون اقدامی عملی انجام نشده اما ما در سمنان با حمایت‌های شورای شهر سمنان توانستیم اقدامات خوبی را در بافت ارزشمند تاریخی انجام دهیم.

شهردار سمنان با اشاره به تملک شش خانه تاریخی در این شهر اظهار داشت: کار بازسازی و مرمت این خانه ها در حال انجام است و همزمان باغ راه ها و خیابان های تاریخی نیز در حال بازسازی است.

ناظم رضوی در ادامه به برگزاری جشن بزرگ جشنی به رنگ انقلاب در سمنان نیز اشاره کرد و گفت: این آیین دوشنبه ۱۵ بهمن ماه ساعت ۱۸:۳۰ در محله کدیور جنب مسجد قائمیه در سمنان برپا می شود.

وی افزود: اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری با حضور هنرمندان برجسته استانی و اجرای مسابقه از جمله برنامه‌های پیش بینی شده در این جشن است.

شهردار سمنان با بیان اینکه تعمیق و ترویج ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی از جمله اهداف برگزاری جشن های دهه فجر است، اظهار داشت: یکی از بهترین راهکار برای خنثی ‌سازی تهدیدات، استفاده مناسب از فرصت‌ها و یکی از بهترین فرصت‌ها در راستای زنده نگه داشتن و انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی، بزرگداشت ایام الله دهه فجر است که فرصتی برای رونمایی از ثمرات انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.