تولید ۴۰ پلتفرم پردازشی سیگنال ویژه صنعت رادار و مهندسی پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، یک شرکت ایرانی از جمله شرکتهایی است که در زمینه تولید پلتفرمهای پردازشی مشغول به فعالیت بوده و توانسته است با کمک تسهیلات اعطایی صندوق نوآوری وشکوفایی در حدود ۴۰ پلتفرم پردازشی را در سال تولید کند.
مهدی نظری، مدیرعامل این شرکت گفت: چشم انداز شرکت در تولید این محصول، صادرات آن به کشورهایی است که نیاز به پردازش سیگنال دارند چرا که نمونه مشابه خارجی، قابلیتهای پلتفرمهای پردازشی ساخت شرکت ما را ندارد.
وی با اشاره به اینکه پلتفرمهای این شرکت چون از نوع پردازشی است، هر سیگنالی را میتوان به وسیله آن پردازش کرد، افزود: محصول ما بهخصوص در حوزههای هوافضا، دریایی، زمینی و مهندسی پزشکی قابل استفاده است.
نظری در عین حال به مشکلات گریبانگیر شرکت متبوع خود اشاره کرد و گفت: مسئلهای که امروز ما بیشتر با آن درگیر هستیم قیمت تمام شده محصول است چرا که مواد اولیه آن را از خارج کشور وارد میکنیم و با توجه به افزایش نرخ دلار، مجبوریم آن را با قیمت بالاتری تهیه کنیم.
وی افزود: انتظار داریم دولت ما را در راستای اخذ استانداردهای بینالمللی لازم از جمله CE (Conformity European) برای صادرات پلتفرمهای پردازشی یاری کند.
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