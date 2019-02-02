  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۰۸

نقل و انتقالات لیگ برتر؛

مدافع تیم فوتبال پدیده به پارس جنوبی پیوست

مدافع تیم فوتبال پدیده به پارس جنوبی پیوست

مدافع تیم فوتبال پدیده خراسان با عقد قراردادی رسمی به تیم پارس جنوبی جم پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز گرامی مدافع نیم فصل اول تیم پدیده مشهد پس از توافق با مسئولان باشگاه پارس جنوبی قراردادی تا پایان فصل را با این تیم  امضا کرد.

گرامی ۲۷ ساله که سابقه بازی در استیل آذین و نساجی مازندران را هم دارد حدود دو سال برای پدیده مشهد بازی کرد اما در نیم فصل با مسئولان باشگاه مشهدی و یحیی گل محمدی برای جدایی به توافق رسید تا پیراهن پارس جنوبی جم را در نیم فصل دوم برتن کند.

او طی روزهای گذشته در تمرینات پارس جنوبی جم نیز حضور داشته و با صلاحدید مهدی تارتار می تواند مقابل فولاد هم به میدان برود.

کد مطلب 4531254

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها