مدافع تیم فوتبال پدیده به پارس جنوبی پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز گرامی مدافع نیم فصل اول تیم پدیده مشهد پس از توافق با مسئولان باشگاه پارس جنوبی قراردادی تا پایان فصل را با این تیم امضا کرد.

گرامی ۲۷ ساله که سابقه بازی در استیل آذین و نساجی مازندران را هم دارد حدود دو سال برای پدیده مشهد بازی کرد اما در نیم فصل با مسئولان باشگاه مشهدی و یحیی گل محمدی برای جدایی به توافق رسید تا پیراهن پارس جنوبی جم را در نیم فصل دوم برتن کند.

او طی روزهای گذشته در تمرینات پارس جنوبی جم نیز حضور داشته و با صلاحدید مهدی تارتار می تواند مقابل فولاد هم به میدان برود.