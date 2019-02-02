انقلاب ۴۰ سالگی های زیادی خواهد دید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی معلمی ظهر شنبه همزمان با دومین روز از دهه مبارک فجر، در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای چهل سالگی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: خدمات پس از پیروزی انقلاب از جمله برق‌رسانی، گاز رسانی، آبرسانی و توسعه شبکه راههای آسفالته از دستاوردهایی است که در سایه جنگ تحمیلی و برپایی فتنه‌های فراوان دشمن، انجام شد و خدمات بسیاری برای مردم فراهم آورده‌شد.

وی افزود: نتیجه بدست گرفتن امور بوسیله مردم، شکوفایی نظام و در خدمت بودن دولت از دستاوردهای انقلاب بود که از خداوند متعال می‌خواهیم تا این عزت حضور و همکاری و هماهنگی فی ما بین، را مستدام بدارد.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه دشمن می‌خواست ما چهل سالگی انقلاب را جشن نگیریم، گفت: دشمن به عزا بنشیند این انقلاب چهل سالهای زیادی را پشت‌سر خواهدگذاشت تا سرنوشت این نظام بدست صاحب بر حقش حضرت عجل الله تعالی فرجه‌الشریف بیفتد.

امام‌جمعه قائم‌شهر، مردم این شهرستان را در پیروزی انقلاب، پیشتاز دانست و عنوان کرد: قائم‌شهر در استقبال از امام خمینی و نهضت او تلاش زیادی کردند و سه شهید بنامهای مسعود دهقان، مبینی و شهیده مروتی تقدیم انقلاب کردند.

خاطرنشان می‌شود، نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهل غرفه از امروز تا پایان دهه مبارک فجر برای بازدید عموم بر پا خواهدبود.