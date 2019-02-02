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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۰۵

استاندار آذربایجان شرقی خبر داد؛

بهره برداری از ۲۰۰۰ پروژه عمرانی با ۲۰۰۰میلیارد تومان اعتبار

بهره برداری از ۲۰۰۰ پروژه عمرانی با ۲۰۰۰میلیارد تومان اعتبار

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی از افتتاح بیش از دو هزار پروژه عمرانی، خدماتی و زیربنایی در استان همزمان با دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورمحمدی گفت: برای اجرای این پروژه ها افزون بر دو هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی و ۹۴ میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی صورت گرفته است.

وی افزود: در این دهه همچنین عملیات اجرایی ۲۱ پروژه دیگر از جمله چند ناحیه و شهرک صنعتی در سطح استان آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی، شهرداری ها و دهیاری ها در اجرای پروژه های عمرانی مشارکت داشته اند، افزود: از مجموع پروژه های قابل افتتاح استان در دهه فجر، ۱۱۰۰ پروژه در مناطق روستایی اجرا شده است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین از افتتاح ۲۰ پروژه صنعتی و ۵۳ واحد تولیدی با سرمایه گذاری شش هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی خبر داد و گفت: چند پروژه ارزشمند در بخش معدن اجرا شده است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سال های گذشته بیشترین سرمایه گذاری در بخش صنعت استان انجام شده و به عنوان مثال در حال حاضر ۳۵ درصد قطعات مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور در آذربایجان شرقی تولید می شود.

پورمحمدی در ادامه با بیان اینکه اشتغال و محیط زیست دو اولویت اصلی مدیریت استان است، گفت: اشتغال به عنوان موتور محرکه تمام بخش ها و مسائل زیست محیطی به عنوان زیرساخت زندگی سالم و توسعه پایدار به طور جدی مورد توجه خواهد بود.

کد مطلب 4531260

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