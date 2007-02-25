نانو پمپ انسولینی قابل کاشت در پوست دیابتی ها ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان اخیرا این ایده را در سر می پرورانده اند که با استفاده از یک تلفن همراه، امکان بررسی و کنترل فشار خون، گرمای بدن و سطح گلوکوز خون در هر لحظه ممکن باشد و حتی به هنگام از کنترل خارج شدن امور به فرد هشدار بدهد.

همچنین طراحی و ساخت قرص کوچکی که با برخورداری از یک دوربین بسیار کوچک بتواند تصاویر ارزشمندی از درون بدن بگیرد از دیگر ایده های نوین دانشمندان بوده است. اکنون با استفاده از فناوری های نوین به نظر می رسد که این ایده ها به حقیقت تبدیل شوند.

بر اساس گزارش اکونومیک تایمز، دانشمندان عرصه فناوری نانو اخیرا در انستیتو فناوری و علوم «بیرلا» گرد هم آمدند تا به بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگی ارتقای فناوری های رایج از ابعاد مایکرو به نانو و در نهایت ساخت پیچیده ترین تجهیزات نانویی بپردازند.

یکی از این تجهیزات نانویی نانو پمپ انسولینی است که به گفته دانشمندان از قابلیتی همچون جاسازی شدن در پوست فرد و بررسی دقیق سطح گلوکوز خون بیماران دیابتی در هرلحظه است.

این تجهیزات نانویی می توانند ذرات بسیار ریز انسولین را در نقاطی که کمبودهایی احساس شود، رها سازد.