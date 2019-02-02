به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مرتضایی پیش از ظهر شنبه در حاشیه بهره برداری از پروژه های بخش برزک کاشان ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ایام الله دهه فجر اظهار داشت: در دومین روز از یوم الله دهه فجر هشت طرح عمرانی در بخش برزک کاشان در حوزه مختلف به بهره برداری رسید که نخستین مورد طرح جمع آوری و انتقال پسماند بخش برزک با اعتبار ۵۰۰ میلیون ریال بود که در این طرح سه روز زباله با حجم ۱۵ مترمکعب بارگیری می شود.

وی هدف از اجرای این طرح را مدیریت زباله و پسماند شهری عنوان کرد و افزود: این طرح نخستین بار در شهرستان کاشان با هدف ساماندهی تجمیع و تدفین غیراصولی پسماند بخش برزک اجرایی شد..

فرماندار کاشان از بهره برداری طرح آبیاری تجمیعی ییلاقی روستای ویدوجا به عنوان دومین طرح خبر داد و ابراز داشت: این طرح در ۱۵۹ هکتار با هفت میلیارد ریال اعتبار کمک بلاعوض دولتی و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال آورده کشاورزان به بهره برداری رسید و با اجرای این طرح ۶۰۰ مترمکعب آب هدر رفت احصاء شد.

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته با اجرای طرح های آبیاری تجمیعی ۲۲ میلیارد تومان اعتبار بلاعوض از دولت گرفتیم، گفت: بیشترین اعتبار بلاعوض دولتی در بخش برزک کاشان هزینه شده که گام مهمی در جهت مقابله با مهار خشکسالی و آب روستایی برداشته شده است.

مرتضایی ضمن اشاره به سومین طرح به بهره برداری رسیده افزود: طرح سومی که افتتاح شد پارک کودک روستای ازوار بوده که در یک هزار و ۲۰۰ مترمربع زمین و اعتبار ۱۱۰ میلیون تومان طی هشت ماه ساخته شد و این مجموعه شامل وسایل بازی کودک، فضای سبز و سرویس بهداشتی است.

وی از کلنگ زنی طرح آبیاری تجمیعی مزرعه دشت بالا روستای ازوار خبر داد و اظهار داشت: این طرح در ۴۲ هکتار و با اعتبار ۲۲۰ میلیون تومان بودجه دولتی و ۵۰ میلیون تومان آورده کشاورزان ساخته و به بهره برداری رسید.

فرماندار کاشان با بیان اینکه پنجمین طرح افتتاح دهیاری و دهسرای روستای آرنجن است، گفت: این طرح با ۴۰۰ متر زیربنا و حدود ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار در هفت ماه ساخته شد و طرح ششم نیز کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرای فاز دوی مجتمع طرح آبیاری تجمیعی آزران و ورکان بود.

وی ضمن اشاره به مزایای اجرای این طرح است، گفت: طرح آبیاری تجمیعی روستاهای آذران و ورکان باعث تامین آب شرب سالم و پایدار برای ۴۰۰ نفر شده و همچنین در همین راستا ساخت مخزن ۳۰۰ مترمکعبی روستاهای آرنجن پنداس تجره با اعتبار پنج هزار میلیون ریال از اعتبارات صندوق توسعه ملی و استانی در دستور کار قرار گرفت.

مرتضایی ابراز داشت: افتتاح ساختمان دهیاری روستای تجره در ۳۰۰ متر زیربنا و اعتبار ۱۶۰میلیون تومان هفتمین طرح مدنظر بود که در طول هفت ماه ساخته شد و پروژه هشتم نیز شامل طرح آبیاری تجمیعی مزرعه دشت بالای ورکان است که با اعتبار حدود ۲۳۰ میلیون تومان دولتی و حدود ۴۰ میلیون تومان آورده کشاورزان در ۳۰ هکتار به بهره برداری رسید.