به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد جهرمی شنبه شب در مراسم همایش سراسری مهرورزان در محل وزارت کار و امور اجتماعی، افزود: محور دولت نهم رفع مشکل جوانان در زمینه ازدواج، اشتغال و مسکن است.

وی اظهار داشت: تعداد متولدین سالهای نخست انقلاب حدود یک میلیون و 850 هزار کودک بوده که اکنون همه آنها به سن ازدواج رسیده‌اند.

وی پیش‌بینی کرد: با توجه به جمعیت جوان کشور سالانه باید حدود 850 تا 900 هزار ازدواج در کشور انجام شود اما متاسفانه به علت برخی مشکلات اقتصادی این مهم تحقق نمی‌یابد.

وی هدف از تشکیل صندوق مهر رضا(ع) را حل مهمترین مشکل جوانان در زمینه ازدواج عنوان کرد و یادآور شد: با وجودی که دولت نهم لایحه دو فوریتی ادغام سه صندوق ازدواج، خوداشتغالی و مسکن روستاییان را به مجلس شورای اسلامی ارایه کرده اما به‌لحاظ اهمیت موضوع صندوق، دولت با استفاده از اختیارات خود صندوق مهر رضا(ع) را تشکیل داد.

به گفته جهرمی، با توجه به اینکه صندوق مهر رضا(ع) انتظارات بسیاری را برای جوانان به همراه دارد ضروری است در بسیاری از شهرستانهای کشور دفاتر آن تشکیل شود.

وزیر کار اظهار داشت: حدود 27 هزار شعبه بانک در کشور فعالیت می‌کند که خوشبختانه به همین تعداد شعبه قرض‌الحسنه مردمی در مجموعه تخصصها و حتی در خانواده‌ها شکل گرفته است.

وی با اشاره به حجم بالای نقدینگی در جامعه، حجم نقدینگی کشور را حدود 110 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: مسئولان صندوق باید بتوانند حدود 20 درصد آن را مدیریت کنند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای جوانان باشند.

وی تاکید کرد: در صورتی که بخواهیم سالانه یک میلیون شغل در کشور ایجاد کنیم سالانه به 50 تا 60 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم.

وزیر کار ادامه داد: چنین حجم سرمایه‌گذاری نیاز به جذب سرمایه‌های خارجی و مدیریت داخلی دارد تا بتوان معضل بیکاری را در جامعه حل کرد.

جهرمی تحقق افق 20 ساله را تامین اطلاعات و زیرساختهای مناسب در جامعه عنوان کرد و افزود: برای اینکه صندوق مهر رضا(ع) نهادی ماندگار شود باید در خصوص جوانان آینده هم برنامه‌ریزی کند.

وی خواستار پس‌انداز برای جوانان در سالهای آتی شد و اظهار داشت: مسئولان صندوق باید برای جوانان سالهای آتی از هم اکنون برنامه‌ریزی کنند.

وزیر کار در پایان با تاکید بر توسعه بخش مسکن در کشور تصریح کرد: توسعه بخش مسکن بیش از 400 نوع صنعت را در کشور راه‌اندازی می‌کند و برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن می‌توان میزان اشتغال را در کشور افزایش داد.

همایش سراسری مهرورزان با حضور 360 نفر از مسئولان صندوق مهر رضا(ع) تا عصر امروز یکشنبه در وزارت کار و امور اجتماعی ادامه دارد.