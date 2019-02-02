مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در کرمانشاه معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه ظهر امروز شنبه در دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در استان کرمانشاه و با حضور معاون آستان قدس رضوی برگزاز شد.

در این مراسم از زحمات و خدمات حسن موحد مدیر سابق نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه تقدیر و محمدجعفر امامیان به سمت مدیریت نمایندگی آستان قدس در استان منصوب شد.

سیدمحمدجعفر امامیان، مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه گفت: اجرای برنامه ها در استان نیازمند مشارکت های درون استانی است و باید همه در این راستا کمک کنند.

وی افزود: آستان قدس رضوی سهم مشارکت در برنامه های مختلف از جمله محرومیت زدایی، اعزام زیارت اولی ها و مباحث مختلف فرهنگی در استات را خواهد داشت.

امامیان خاطر نشان کرد: امیدواریم این برکت سبب شود سایر خدمات با نام حضرت تجمیع و منجر به اتفاقات مبارکی در سطح استان شود.

مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه خواستار مساعدت مسئولین جهت انجام پیشبرد کارهای فرهنگی شد و بیان داشت: دفتر آستان قدس رضوی در استانها یک برکت است و باید بتوانیم از این خوان بزرگ بهره ببریم.