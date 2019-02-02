به گزارش خبرنگار مهر، سید نورالدین امیری ظهر شنبه در بازدید از پروژههای عمران شهری بوشهر اظهار داشت: طرحها و پروژههای متعددی را در سطح شهر بوشهر در دست اجرا داریم تا شهر برای ایام نوروز آماده شود.
وی با اشاره به تسریع در اجرای طرحهای رنگ آمیزی رفوژ وسط خیابانها و معابر سطح شهر بوشهر خاطرنشان کرد: نورپردازی های میادین امام و شهید بشکوه از دیگر طرحهای در حال انجام است.
شهردار بوشهر از نصب آلاچیق در پارکهای مروارید و شغاب و نردهکشی پارک ریشهر و نقاشی دیوار ساحلی خبر داد و اضافه کرد: امکانات لازم به منظور استقرار کمپینگهای نوروزی نیز مهیا شده است.
وی بیان کرد: به منظور استفاده شهروندان بوشهری و همچنین مهمانان نوروزی برنامههای شادی از سوی شهرداری بندر بوشهر پیشبینی شده است که سعی شده در اجرای این برنامه ها فرهنگ اصیل بوشهر و آئینهای بومی بوشهر نیز به نمایش گذاشته شود.
امیری ادامه داد: تور بوشهر گردی و ایستگاه اطلاع رسانی به مهمان نوروزی از دیگر برنامههایی است که توسط روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر اجرا خواهد شد.
شهردار بندر بوشهر افزود: امیدواریم امسال مسافرین نوروزی با خاطرهای خوش و دل انگیز بوشهر را به مقصد دیارشان ترک کنند.
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