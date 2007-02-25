کنسرسیوم بخش خصوصی برای تولید فولاد خام تشکیل شد

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: کنسرسیوم بخش خصوصی برای تولید 5/1 میلیون تن فولاد در کشورهم اکنون متشکل از 8 شرکت فولادی بخش خصوصی است که درصورت تمایل ، سایر شرکت ها می توانند از طریق انجمن فولاد عضو این کنسرسیوم شوند.
تقی بهرامی سرمایه تشکیل کنسرسیوم مذکور را بیش از300 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این میزان سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی و یا سرمایه گذاری خارجی تامین خواهد شد که هم اکنون تعدادی از شرکت های خارجی نیز برای سرمایه گذاری در قالب کنسرسیوم اعلام آمادگی کرده اند.
وی درخصوص تشکیل کنسرسیوم بخش خصوصی برای تولید 5/1 میلیون تن فولاد در کشور، تصریح کرد: 8 شرکت فولادی بخش خصوصی خواستار مواد اولیه تولید 5/1 میلیون تن فولاد خام از سنگ آهن از وزارت صنایع و معادن شدند که باموافقت این وزارتخانه روبرو شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد ایران خاطرنشان کرد: وازرت صنایع و معادن به صورت کتبی قول هرگونه مشاوره لازم برای راه اندازی کنسرسیوم مورد نظررا داده است.
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