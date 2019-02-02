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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۱۹

معاون استاندار خراسان جنوبی:

تصمیم گیری در اتاق شیشه ای برای محرومیت زدایی کارساز نیست

تصمیم گیری در اتاق شیشه ای برای محرومیت زدایی کارساز نیست

بیرجند- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: تصمیم گیری در اتاق شیشه ای برای محرومیت زدایی کارساز نبوده بلکه باید در میدان عمل گام برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی علوی مقدم ظهر شنبه در مراسم افتتاح همزمان ۴۰ هزار طرح عمرانی محرومیت زدا و زودبازده  در کشور از سوی بسیج سازندگی کشور و ۷۵۰ طرح استانی توسط بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا (ع) به صورت ویدئوکنفرانس با بیان اینکه تلاش های بسیج برای جامعه شناخته شده است، اظهار کرد: اگر امروز دستگاه های اجرایی در عرصه های مختلف تلاش و جدیت دارند به دلیل پایه گذاری های مطلوب بسیج است.

وی با بیان اینکه امروز نباید به دنبال کسب اطلاعات و مطالعه باشیم چراکه زمان عمل فرا رسیده است، گفت: اگر دستگاهی یک ریال برای انجام مطالعه هزینه کند، اشکال شرعی دارد.

علوی مقدم با بیان اینکه رفع محرومیت مطالعه نیاز ندارد بلکه نیازمند کاری جهادی است، افزود: باید در گام اولیه رفع محرومیت سیاست گذاری درستی نسبت به نیازهای واقعی داشته باشیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین در مرحله دوم باید با برنامه ریزی دقیق و حساب شده ای در راستای توانمند سازی منطقه با استفاده از ظرفیت های محلی گام برداریم.

علوی مقدم با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت های محلی برای محرومیت زدایی استفاده شود، اظهار کرد: زمان اینکه در اتاقکی شیشه ای برنامه ریزی کرده و برای کل مناطق دیکته کنیم، گذشته است.

وی هم افزایی را گام سوم برای محرومیت زدایی دانست و گفت: حرکت های بخشی پاسخگو نبوده و باید با هماهنگی تمام دستگاه ها قدم هایی واقعی برای محرومیت زدایی برداریم.

علوی مقدم با اشاره به تشکیل کارگروه محرومیت زدایی در استان افزود: انتظار می رود دستگاه ها با این کارگروه همکاری داشته و از هزینه های بخشی خودداری کنند.

کد مطلب 4531319

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