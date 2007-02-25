خبرهای کوتاه سینمای جهان

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترین جشنواره فیلم آفریقا روز شنبه در بورکینافاسو افتتاح شد. هدف از برگزاری این جشنواره احیاء‌ سینما در قاره سیاه است و این رویداد هنری از 24 فوریه تا سوم مارس به فعالیت خود ادامه می دهد. سه هزار فیلم از سراسر جهان در این جشنواره به نمایش درمی آید. موفقیت "تسوتسی" در اسکار سال گذشته از جمله انگیزه های مدیران برگزاری جشنواره فیلم آفریقا است.

- فیلمبرداری سومین قسمت از مجموعه بورن با نام "آخرین پیشنهاد بورن" از ماه آینده در نیویورک آغاز می شود. استودیو یونیورسال تاکید کرد فیلم دارای صحنه تعقیب و گریز دو خودرو است که فیلمبرداری آنها روزهای 17 و 18 مارس انجام می شود. فیلمبرداری هر روز از ساعت شش صبح تا شش بعد از ظهر در جریان است. این فیلم به کارگردانی پل گرینگرس سوم اوت مهمان سالن های سینما می شود.

ـ پس از حرف و حدیث های بسیار سرانجام حضور جی جی آبرامز به عنوان کارگردان "سفر ستاره ای" قطعی شد. این کارگردان که مجموعه هایی چون "گمشده" و "بیگانه ها" را در کارنامه دارد، نخستین اثر از مجموعه "سفر ستاره ای" جین رودنبری را برای استودیو پارامونت کارگردانی می کند. از مدت ها پیش خبر تهیه و تولید فیلم توسط آبرامز مطرح بود، اما او به تازگی اعلام کرده علاوه بر تهیه و تولید، کارگردانی پروژه را نیز پذیرفته است.

ـ استودیو برادران وارنر تصمیم دارد فیلمی بر اساس داستان فوق قهرمانی "لیگ عدالت" با فیلمنامه کیارنان و مایکل مولرونی بسازد. احتمال دارد استودیو از حضور کریستین بیل هنرپیشه "بتمن آغاز می کند" یا براندن روث بازیگر "بازگشت سوپرمن" برای نقش محوری "لیگ عدالت" استفاده کند. از دیگر پروژه های فوق قهرمانی برادران وارنر می توان به "زن شگفتی ساز" اشاره کرد که در مرحله پیش تولید است.