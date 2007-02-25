کابینه اسرائیل گزارشهای جاسوسی سالانه درباره ایران را بررسی می کند

کابینه رژیم صهیونیستی،گزارشهای سالانه سازمانهای جاسوسی خود درباره خاورمیانه از جمله ایران، سوریه و مناقشه اسرائیل و فلسطینی ها را بررسی خواهد کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، میری ایسین سخنگوی ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت : "دولت قراراست گزارشهای سرویسهای اطلاعاتی مختلف خود برای سال 2006 و ارزیابیهای آنان از سال جدید را بشنود" .



وی گفت : این گزارش درباره فلسطینیان، سوریه،ایران متمرکز و شامل ارزیابیهای سازمان جاسوسی خارجی(موساد)، سازمان اطلاعات داخلی(شین بت) و اطلاعات ارتش خواهد بود .



سخنگوی نخست وزیری اسرائیل همچنین خاطرنشان کرد : در این نشست، اعضای شورای امنیت ملی ، وزارت امور خارجه و پلیس نیز به اظهار نظر خواهند پرداخت .



وی افزود : انتظار می رود که ارائه این گزارش تا روز دوشنبه ادامه داشته باشد .