ویژه برنامه های کاخ نیاوران در چهلمین سالگرد انقلاب اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، این مجموعه همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب از ۴۰ تابلوی نقاشی از گنجینه این مجموعه برای نخستین بار رونمایی می کند. نمایشگاه "چهل نقش" شامل ۴۰ اثر منتخب از داشته های مجموعه نیاوران است که به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب برای اولین بار از مخازن موزه های این مجموعه خارج شده و از ۱۵ بهمن به مدت ۸ روز در محل تالار آبی مجموعه نیاوران در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد.

"یادبودها" در کاخ اختصاصی نیاوران

کاخ اختصاصی نیاوران نیز با برگزاری نمایشگاه "یادبودها" به استقبال دهه فجر رفت. این مجموعه در معرض نمایش، شامل نمونه های منحصر به فرد و نفیسی از انواع نشان های ورزشی، نظامی، علمی و دانشگاهی و همچنین یادبود فعالیت های اجتماعی و وقایع تاریخی متعلق به ایران و دیگر کشورها بوده که به مناسبت های گوناگون به اشخاص مختلف اعطا می شده است.

"چهره کاتور" در موزه کتابخانه اختصاصی

از دیگر برنامه های مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در این ایام، نمایش منتخبی از مجموعه "برگزیده ای از طرح های دیوید لوین" از گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران در این موزه است. این مجموعه ۵۹ برگی حدود نیم قرن پیش توسط انتشارات دانشگاه تهران به صورت سیاه و سفید چاپ شده است. در فصل اول نمایشگاه "چهره کاتور" تعداد ۱۷ تصویر از کاریکاتورهای مفاخر و شخصیت های علمی، فرهنگی و هنری جهان برای نخستین بار در معرض نمایش گرفته است.

"نور و رنگ" در موزه جهان نما

رونمایی از یک اثر هنری در موزه جهان نما با عنوان "نور و رنگ" یکی دیگر از برنامه های این مجموعه در ایام دهه فجر است. این موزه با نمایش تابلوی نقاشی از یک هنرمند مجارستانی از گنجینه این موزه، میزبان هنردوستان شده است.

قصه خوانی از آثار موزه جهان نمای این مجموعه نیز، ویژه برنامه دیگری است که برای کودکان در این موزه تدارک دیده شده است. این تور یک روزه با هدف ایجاد بازدیدهای هدفمند برای کودکان با معرفی تاریخ هنر ایران و جهان به زبان کودکانه و با زمان بندی مشخص در این موزه اجرا می شود.

"آدمک ماشینی" در موزه خودروهای اختصاصی

موزه خودروهای اختصاصی این مجموعه نیز اثری از "ژازه تباتبایی" هنرمند نقاش، مجسمه ‌ساز، شاعر و نمایش ‌نامه ‌نویس معاصر ایرانی را با عنوان "آدمک ماشینی" به نمایش گذاشت. این اثر با جوشکاری و سر هم کردن قطعات فلزی ماشین‌ آلات صنعتی و اتومبیل ‌ها ساخته شده و تا ۲۲ بهمن ماه در این موزه در معرض نمایش قرار گرفته است.

مجموعه نیاوران با برگزاری نمایشگاه "روایت تصنیف های انقلاب اسلامی ایران" در بهمن سال ۱۳۵۷، با نگاه متفاوت فرهنگی اجتماعی به روایت وقایع دوران انقلاب از منظر هنرمندان آن دوران می پردازد. علاقه مندان می توانند تا ۲۲ بهمن ماه این نمایشگاه را در گالری هنر این مجموعه به نظاره بنشینند.

اجرای "تور کاخ نیاوران"

یکی دیگر از ویژه برنامه های این مجموعه، اجرای تور کاخ نیاوران است. این تور همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب به بازگویی قصه ها و روایت های باغ تاریخی نیاوران از دوره قاجار تاکنون می پردازد و طبق زمان بندی مشخص از ۱۳ تا ۲۲ بهمن ماه در محوطه این مجموعه برگزار می شود. شایان ذکر است ظرفیت این تور محدود بوده و تهیه بلیط ورودی محوطه این مجموعه برای متقاضیان الزامی است.