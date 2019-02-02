لایحه حمایت از محیط بانان در مجلس در انتظار تصویب است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کلانتری بعدازظهر شنبه در مراسم روز جهانی تالاب ها که در بندرخمیر برگزار شد، بیان داشت: از مجلس دهم تشکر می کنم که لایحه هوای پاک تنظیم و تصویب کردو ۱۲ آئین نامه اجرایی داشت که دولت تصویب کرد. لایحه حفظ از خاک به تصویب رسید و امیدوارم قبل از اتمام سال لایحه حمایت از محیط بانان در مجلس به تصویب برسد.

وی عنوان کرد: نتوانستیم امانت داران خوبی از محیط زیست برای نسل آینده باشیم. دولت روحانی مصمم است که توسعه و رشد را به محیط زیست پیوند بزند و اگر روشهای درست برای حفاظت از محیط زیست در پیش بگیریم قطعا هم توسعه خواهیم داشت هم آینده محیط زیست کشور حفظ خواهد شد.

کلانتری خاطرنشان کرد: جازموریان را خشک کردیم زیرا در بالای دست تالاب سد زدیم و هزاران میلیارد تومان روشهای غلط گذشتگان به سرمایه گذاری کشور خسارت وارد کرده است. ظرف ۲۰ سال دریاچه ارومیه را خشکاندند و امروز ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای احیای این دریاچه نیاز است. تالاب هامون توسط همسایگان ایران خشکانده شد و امروز شاهد ۱۷۰ روز هوای ناپاک و ریزگرد در شهرستان سیستان و بلوچستان هستیم.

به گفته وی، زمانی که رئیس جمهور بنده را منصوب کردند پسماندهای شمال کشور، ریز گردها، احیای تالاب ها بخش مهمی از دستورات رئیس جمهور به بنده است.

رئیس سازمان محیط زیست کشور افزود: زمانی که تصمیم به احیای دریاچه ارومیه گرفته شد و ۵ هزار میلیارد تومان تخصیص یافت و جلوی احداث سدها گرفته شد مردم معترض شدند و گفتند چرا برای احیای دریاچه ارومیه جلوی احداث سدها گرفته شد. در صورتیکه دولت اگر به احیای دریاچه ارومیه توجه نمی کرد امروز ۵ میلیون نفر باید آن منطقه را ترک می کردند.

وی ابرازداشت: مصمم هستیم از تمامی شعور جمعی کشور برای احیا و حفاظت از محیط زیست کشور استفاده کنیم. زیستگاهها و پارک های ملی برای مردم است و نمی توانیم جلوی مردم را گرفت. اگر مردم با محیط زیست پیوند نگیرند جشن شکارچیان غیر مجاز خواهد بود. بدون کمک مردم نمی توانیم با ۴ هزار محیط بان ۱۸ میلیون هکتار از اراضی کشور حفاظت و مدیریت کنیم.۳۰ هزار هکتار تالاب دریایی داریم و باید مردم به کمک دولت و محیط زیست بیایند.

کلانتری تصریح کرد: خواسته بنده از شهرداری ها است که اطراف جاده های کشور را زباله دان نخاله های ساختمانی نکنند. سعی کنیم تولید زباله را کاهش دهیم و همین زباله های تولیدی را هم باید مدیریت کنیم.