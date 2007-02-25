بدهی دولت به سیستم بانکی 13 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکت‌های دولتی) به سیستم بانکی کشور در پایان آبان‌ماه را 245 هزار و 128 میلیارد ریال عنوان کرد.

رقم فوق نسبت به رقم 235 هزار میلیارد ریالی ابتدای سال‌جاری 4 درصد و نسبت به رقم 232 هزار میلیارد ریالی آبان‌ماه سال گذشته 5.6 درصد رشد نشان می‌دهد.

در حالی که بدهی دولت به سیستم بانکی در 12 ماهه منتهی به آبان‌ماه امسال از رشد 13 درصدی برخوردار بوده، بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی در همین مدت 4.4 درصد کاهش یافته است.

بر این اساس، بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی در پایان آبان‌ماه امسال به رقم 94 هزار و 160 میلیارد ریال بالغ شده که نسبت به رقم 99.8 هزار میلیارد ریالی ابتدای امسال کاهش 5.7 درصدی و نسبت به رقم 98.5 هزار میلیارد ریال آبان سال قبل کاهش 4.4 درصدی نشان می‌دهد.

بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی در 12 ماهه منتهی به آبان‌ماه سال گذشته 15.9 درصد رشد یافته بود که این رشد در سال‌جاری منفی شده است.

همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان آبان‌ماه سال‌جاری با 1.6 درصد رشد نسبت به آبان سال 84 به 127 هزار و 972 میلیارد ریال رسیده است.

از رقم فوق، 104 هزار میلیارد ریال آن بدهی دولت به بانک مرکزی و 23.8 هزار میلیارد ریال نیز بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی بوده که نسبت به آبان سال قبل به ترتیب 1.2 و 3.8 درصد رشد نشان می‌دهند.