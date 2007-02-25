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۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۱۸

/ انقلابی بی سابقه در دنیای رایانه /

ساخت سریعترین حافظه گرافیکی جهان

ساخت سریعترین حافظه گرافیکی جهان

یک شرکت تولید کننده تجهیزات الکترونیکی در کره جنوبی از ساخت سریعترین حافظه گرافیکی جهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت سامسونگ اعلام کرد که این حافظه گرافیکی GDDR4 نام داشته و در حقیقت یکی سری چهارتایی از حافظه های گرافیکی مضاعف است.

به گفته محققان سامسونگ، این حافظه جدید حتی فایل های فشرده بیشتری را به تجهیزات ویدئویی اضافه کرده و در نتیجه طراحی و ساخت بازی های رایانه ای، طراحی های رایانه ای و اصلاح نسخه های ویدئویی را در مقایسه با گذشته سریعتر می کند.

بر اساس گزارش سای ارگ، استفاده از سریعرین حافظه گرافیکی جهان امکان خلق حرکات فوق العاده روان در صنعت متحرک سازی را نیز فراهم می کند.

در ساخت این حافظه از فناوری نانو استفاده شده و در مقایسه با نمونه های پیشرفته موجود در بازار 66 درصد سریعتر عمل می کند.

کد مطلب 453137

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