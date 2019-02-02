توسعه چهارمحال و بختیاری به برکت انقلاب اسلامی محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جعفر مرتضوی ظهر شنبه در در کارگاه آموزشی محتوایی پاسداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی زمینه ساز توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری شده است، اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری تمام توسعه های خود در بخش های مختلف را مدیون انقلاب اسلامی است.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی موجب توسعه و پیشرفت این استان در بخش های مختلف شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: رفع محرومیت از چهارمحال و بختیاری به برکت انقلاب اسلامی محقق شده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون این استان از تمام خدمات در بخش های مختلف به برکت انقلاب اسلامی بهره مند شده است.

کارگاه آموزشی محتوایی پاسداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی یکی از مهمترین برنامه های انقلاب اسلامی است که با حضور معاون پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی کشور برگزار شد.